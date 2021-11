Ekspert: ükskõik, mis Poola piiril juhtub, Lukašenko ilmselt võidab

Tegelikult on Aleksandr Lukašenko ju varemgi sarnaselt käitunud - midagi uut ei ole maailma jaoks, midagi uut ei ole tema enda jaoks. Mis on see sõnum, mida ta ikka veel üritab edastada?

Ma arvan, et kõige olulisem on siin piiride kompamine, et mis saab, kas keegi teeb midagi. Selles mõttes on see väga kaval lüke, sest ükskõik, mis juhtub, võib see lõppeda tema jaoks hästi. Tõenäoliselt lõppebki tema jaoks hästi. Kui Poola teeb midagi ebasobivat, siis Lukašenko võidab. Kui keegi ei tee midagi, siis see tähendabki seda, et võibki teha, mida tahad. Ja kogu selle tagajärjel jääb üleüldse kogu migratsiooniküsimusest ka väga halb mulje, millega Euroopa Liit on ju niikuinii tegelenud. Nii et ükskõik, mis juhtub, siis see on Lukašenko jaoks hea uudis. Aga peamiselt proovib ta ikkagi vaadata, kui kaugele saab minna, mida saab teha ilma, et keegi midagi vastu lükkaks.

Kui nurka on Lukašenko surutud? Kas võib rääkida, et ta on täiesti nurgas ja tal ei ole enam valikuid? Tegelikult on tal tõesti vist ainult üks sõber jäänud ja see on Venemaa, aga see on suur sõber.

See on väga suur sõber ja see on tema peamine sõber. See on loomulikult keeruline küsimus, sest Putini ja Lukašenko suhted on üleüldse väga problemaatilised, ei ole väga teada, mida nad räägivad, mida nad mõtlevad. On ju jutud ka, et Putin tegelikult sooviks Valgevenet liita Venemaaga, Lukašenko seda ei soovi. Ei ole selge, mis nende omavaheline suhe on. Aga selge on jah see, et neil väga rohkem sõpru ei ole.

Ongi küsimus, et siin arvatakse, et Lukašenko julgeb niiviisi käituda sellepärast, et tema taga on Venemaa. Aga võib-olla ta omal moel näitab ka Venemaale, milleks ta võimeline on?

Täiesti võimalik. Aga minu küsimus selle puhul on see, kas Euroopa Liidul on sellest vahet, miks ta seda teeb või kas ta teeb seda koos Venemaaga või ilma Venemaata. Sest lõpptulemusena on hetkel umbes 4000 migranti Poola piiri peal ja nad üritavad sellest läbi murda. Ja see, kas neid saatis sinna Lukašenko üksi või koos Putiniga, ei muuda seda, et kõik vaatavad praegu, mida Poola siis teeb.

Mida Euroopa Liit peaks tegema lisaks sellele, mida siiani teinud on? Ei saa ju ka öelda, et Euroopa Liit ei ole üldse probleemile mingisugust tähelepanu pööranud.

Euroopa Liidu tähelepanupööramine tavaliselt koosnebki sõnadest ja võib-olla näpuga viibutamisest. Aga esimene samm oleks see, et kogu Euroopa Liit näitaks, et ühtselt ollakse Poola, potentsiaalselt Leedu ja Läti selja taga, et see ei saa juhtuda. See migrandikriis ei ole see sama, millest me rääkisime aastal 2015. See on kokkupandud kriis.

See ei muuda muidugi seda, et nendest inimestest, kes seal piiril on, on kahju. See on selge, neid kasutatakse ära. Loomulikult neid inimesi tuleb aidata, aga see aitamine ei saa olla see, et lubatakse nad lihtsalt üle piiri ja siis vaadatakse kunagi hiljem, sest see ei ole juhuslik, see on korraldatud. Ehk esimene samm - ühtsus.

Teine samm on piiri tugevdamine ja üleüldse piiride tugevdamine laiemalt. Muidugi hetkel Donald Tusk on ka öelnud, et NATO võiks tulla appi.

Justnimelt.

See oleks võib-olla pisut palju hetkel.

Artikkel neli. See ei tähenda ju siiski sõjalist abi, vaid eelkõige seda, et rahvusvaheliselt arutatakse ehk siis see peaks viima selle ühtsuseni.

Jah. See on sama asi, et kui juba tekiks see ühine arusaam, olgu ta siis läbi artikkel nelja. /.../ Ja olgem ausad, Euroopas on palju osapooli, kes tunnevad, et ärme tekita probleeme, ärme tekita lisaprobleeme. Samamoodi kui keskmine eestlane ei tunneta seda migrandikriisi, mis on näiteks Itaalias või Kreekas, siis samamoodi Hispaania ei saa aru, mis probleem on Poola ja Valgevene piiril.

Räägitud on ka seda, et Valgevene peaks saama Euroopa Liidu poolt veel mingisugused sanktsioonid. Mida veel sanktsioneerida?

Ma ei näe, et seal oleks mingisuguseid sanktsioone, mida saaks sinna sisse viia. Esiteks, sanktsioonid enamus ajast üldse ei toimi ja viivad tavaliselt rohkemate tülideni. Ja antud hetkel ma ei näe mingisugust põhjust selleks, et mõelda midagi uut välja, sest juba praegused ei toimi. Ei ole põhjust arvata, et midagi veel toimima hakkaks.

Lukašenko on jätnud endast mulje kui peaaegu ainsast oma riiki õigesti valitsevast juhist. Põhimõtteliselt võiks ju need pagulased jääda tema paradiisi elama. Ma ei saa sellest aru, mis on see, mis neile ei peaks Valgevenes sobima, kui tegemist on justkui, vähemalt Lukašenko enda sõnul väga normaalse riigiga.

Aga Lukašenko on enda sõnul ka humanitaar ja need inimesed tahavad minna Saksamaale. Seega tema leiab, et need inimesed võiksid minna Saksamaale.

Tulles veel tagasi Venemaa ja Valgevene suhte juurde, siis alles hiljuti võtsid Venemaa ja Valgevene vastu ühe dokumendi, millega nad taas kahte riiki omavahel sidusid. Kui ühendatud need riigid omavahel on? Kui võim peaks vahetuma Valgevenes, siis kas uuel võimul on võimalik öelda, et me oleme iseseisev riik?

Reaalsus on see, et misiganes võimuvahetus Valgevenes juhtub, see juhtub läbi Venemaa. Mitte keegi teine seda võimuvahetust ei saa tekitada. Võib-olla ainult jumal taevas, leides, et Lukašenko aeg on läbi, aga ka siis leiab tõenäoliselt ka tema külje alt kellegi teise. Reaalne võimuvahetus toimub ainult läbi Venemaa. Seega, ükskõik, kelle võim seal hetkel on või aasta pärast on või kolme aasta pärast on, on tõenäoliselt seal Venemaa abil.

Tõenäoliselt on ta edasi ka iseseisev riik, aga kui küsimuse mõte on see, et kui iseseisev, siis vastus on, et mitte väga.

Siis see ikkagi tähendab, et see kriis, mida me täna näeme, võib osutuda üsna pikaajaliseks ja sedasi võibki jääda terroriseerima Euroopa Liidu piiri?

Kindlasti. Kui mõtleme tagasi, kust see kogu asi alguse sai, siis olid protestid Valgevenes. Üldsus oli enam-vähem ühel nõul, et see, mis toimus, oli vale, oleks pidanud olema teistmoodi, Lukašenko oleks pidanud tagasi astuma või vähemalt oleks pidanud olema mingi muutus. Aga mis juhtus? Mitte midagi ei juhtunud.