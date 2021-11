Laanet: meie regioon on viimaste aastakümnete keerulisimas julgeolekukriisis

"Poola, Leedu ja Valgevene piiril on lahti rullumas 30 aasta kõige heitlikum julgeolekukriis," märkis Laanet.

Minister lisas, et Eesti on alates migratsioonikriisi algusest panustanud olukorra lahendamisse nii tõkestustraadi saatmise, mehitamata lennuvahendite meeskondade kui ka viimati sõjaväepolitsei meeskonnaga.

"Märkimisväärse panuse olukorra lahendamisse on andnud ka Eesti sisejulgeolekujõud. Paraku Valgevene režiimi poolt deeskalatsiooni märke ei ole. Viimase kuu jooksul on taas hüppeliselt kasvanud piiriületamiste katsete arv Valgevene-Poola piiril," lisas Laanet.

"Kindlust ei lisa ka Lukašenko hiljutine ukaas, mille kohaselt on kõik Valgevene lennujaamad avatud rahvusvahelistele lendudele ning samal ajal otsitakse pidevalt uusi lähteriike ja peetakse läbirääkimisi uute rändekoridoride tekitamiseks," sõnas minister.

Tema sõnul muutub olukord veel tõsisemaks seoses hiljutiste pingete kasvamise ning Venemaa tegevusega Ukraina suunal. "Kombinatsioonina on see meie regioonile, NATO-le ja Euroopa Liidule viimaste aastakümnete kõige keerulisem julgeolekukriis," tõdes Laanet.

Laanet pakkus ideid olukorra lahendamiseks. "Olukorrateadlikkuse tagamine liitlaste vahel. Pidev infovahetus, et vältida valeinfost tulenevat eskalatsiooni või liitlaste otsusekindluse murenemist. Arutame teemat viivitamatult oma Balti kolleegidega. Liitlaste ühtsuse ja otsusekindluse demonstreerimine, et Lukašenko režiimil ei õnnestuks saavutada oma eesmärki – destabiliseerida Balti riike ja Poolat ning Euroopa Liitu laiemalt. Siin on olulised nii ühised toetusavaldused kui ka reaalsed panused Poola ja Leedu abistamiseks," selgitas Laanet, öeldes, et Eesti kaitseministeerium on kokku panemas ettepanekuid Poola ja Leedu täiendavaks toetamiseks.

Minister lisas, et EL peaks kehtestama Valgevenele täiendavaid sanktsioone. Samuti tuleks tema hinnangul vaadata üle NATO heidutusvõimekus regioonis.

"Kujunenud olukord nõuab enesekindlat, kuid väga tähelepanelikku hoiakut. Peame igakülgselt toetama oma lähiriike ja seisma selle eest, et ükski Valgevene ega Venemaa käik meie tähelepanuta ei jääks," sõnas Laanet.

Sotsiaalmeedias levivad videopostitused sellest, kuidas Poola-Valgevene piirile on kogunenud suur grupp migrante. Poola siseministri asetäitja Maciej Wasiki sõnul on riik valmis igaks stsenaariumiks. Leedu kaalub migratsioonisurve tõttu eriolukorra kehtestamist.