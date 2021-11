Märt Volmer: Poola piiril toimuv pole migratsiooniolukord, vaid rünnak

Välisminister Eva-Maria Liimets tõstatab migratsiooniründe küsimuse New Yorgis ÜRO julgeolekunõukogus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Märt Volmeri sõnul peab rahvusvaheline üldsus teadvustama, et Poola piiril toimuv on rünnak.

"Välisministeeriumi võimalus on siin tagada seda, et see oleks rahvusvaheliselt selgelt teadvustatud - et keegi ei ajaks seda segamini mingisuguse humanitaar- või migratsiooniolukorraga. See on selge rünnak, inimeste ärakasutamine, see on mõttetu üritus. Inimesed jäävad piirile kinni, neid kasutatakse ära Valgevene režiimi poolt ja kokkuvõttes on see selline asi, mis parem oleks lõpetada," sõnas Volmer.

Eesti piirivalve on valmis Poolat aitama, kui selline palve esitatakse. Seda, et migratsioonikoridor ei tekiks Eestis, tuleb takistada Poolas, ütles PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev.

"Mis puudutab rändekanaleid, siis aktiivseid rändeteekondi hetkel Eesti suunal ei ole. Kui me aitame lahendada olukorra eskaleerumist Poolas, siis aitab see võib-olla ära hoida tulevikus rände eskaleerumist Eestis, mis tähendab, et me hoiame ära hetki, kui olukord võib minna Eestis halvemaks," rääkis Belitšev.