Taani valitsus tahab uuesti kasutusele võtta koroonapassi

Taani tühistas septembris kõik riigisisesed koroonapiirangud. Piirangute kaotamise järel ei pidanud inimesed enam ööklubides ja suurtel üritustel koroonapassi esitama.

Nakatumiste arv on siiski riigis järjepidevalt kasvamas. Viimase kuuga on haiglaravi vajavate inimeste hulk kolmekordistunud, vahendas Iltalehti.

"Mitmed Euroopa riigid on praegu neljanda koroonalaine keskel. Taani on liikumas kolmandasse lainesse," ütles esmaspäeval tervishoiuminister Magnus Heunicke.

"Võime elada koroonapassiga. See annab inimestele kindlustunde kinno minna või üritusi külastada. Vaktsineerimata on raskem," ütles Taani peaminister Mette Frederiksen.

"On oluline, et meil oleks selge strateegia, et tuleksime pandeemiaga toime sügisel ja talvel. See puudutab ka seda, kus koroonapass ei kehti, nagu lasteaiad ja koolid," ütles Taani parlamendisaadik Peter Hvelplund.

Taanis on vaktsineeritud umbes 90 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.

Taani oli üks esimesi Euroopa riike, kus koroonapiirangud kehtestati. Piirangud kehtestati 11. märtsil 2020. aastal.