Tarnehäired piiravad Saksa majanduse taastumist

Euroopa riikide majandused taastuvad koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangusest. Saksamaa majandus taastub aga aeglasemalt kui naaberriikide majandused, teatas The Wall Street Journal.

Saksa töösturid on hädas tööjõupuudusega. Seetõttu on häiritud ka autode ja tööstusseadmete tootmine. Samuti seisavad töösturid silmitsi kõrgete energiahindadega, elektriarved on üha suuremad. Samuti peavad nad investeerima järgmiste aastate jooksul sadu miljardeid dollareid, et täita uusi taastuvenergia standardeid.

Euroopa Liidu statistikaameti andmetel oli Saksamaa tööstustoodang augustis üheksa protsenti madalam võrreldes 2015. aasta sama perioodi tasemega. Itaalias kasvas tööstustoodang viimase kuue aasta jooksul umbes viis protsenti.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) alandas hiljuti oma Saksamaa majanduskasvu prognoosi 3,6 protsendilt 3,1 protsendile.

Majandusteadlased väidavad, et Saksamaa ettevõtted ja infrastruktuur kannatavad alainvesteeringute all. Olemasolevad varad amortiseeruvad.

Saksamaa majanduse nõrkused ilmnesid juba enne pandeemia puhkemist. 2017. aastal hakkas majandus stagneeruma. 30 protsenti riigi töökohtadest on seotud välismaise nõudlusega. See on ligi neli korda suurem osakaal, kui USA-l, teatas The Wall Street Journal.

Saksamaal arutavad poliitikud ja töösturid, kuidas taastada riigis jätkusuutlik majanduskasv. Saksamaal peavad koalitsioonikõnelusi sotsiaaldemokraadid (SPD), rohelised ja vabad demokraadid (FDP). Parteid plaanivad suurendada riiklikke investeeringuid, tõsta palku ja vähendada bürokraatiat. Samuti tahetakse vähendada sõltuvust ekspordist.

"See on suurim tööstuse moderniseerimisprojekt, mida Saksamaa on tõenäoliselt viimase 100 aasta jooksul näinud. See aitab meie majandust," ütles Saksamaa järgmine kantsler Olaf Scholz.

Kui plaanid ellu viiakse, siis oleks see Saksamaa viimaste aastakümnete kõige põhjalikum majandusremont. Mõned majandusteadlased leiavad, et nende plaanidega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid.

Viimati jäi Saksamaa majanduskasv Euroopa keskmisest maha 1990. aastate lõpus. Gerhard Schröderi valitsuse reformid taastasid riigi konkurentsivõime.

"Hetkel on väliskeskkond keerulisem kui 20 aastat tagasi. Isegi Hiina keskendub üha rohkem riigisisese nõudluse suurendamisele," ütles Schröderi valitsuse rahandusminister Hans Eichel.

Saksamaa siseturg on maailma mastaabis väike. Kohalik tarbimine ei toeta ettevõtteid, mis sõltuvad ekspordist.

"Saksamaa jääb alati ekspordi riigiks. Meie jaoks on kasum väljaspool Saksamaad ja peame investeerima sinna, kus on kliendid," ütles tõstukite tootja Kion Groupi juht Gordon Riske.

Hiina firmad on Saksamaa ettevõtjate suurimad kliendid. Hiina on aga muutumas Saksamaa konkurendiks.

Saksamaa autotööstus moodustab umbes viis protsenti riigi üldisest majandustoodangust. Kolmveerand Saksamaal valmistatud autodest läheb ekspordiks.

Saksa autofirmad investeerivad aktiivselt elektrisõidukite arendamisse. Elektriautod vajad aga palju vähem komponente kui traditsioonilised sisepõlemismootoriga autod.

Saksamaa plaanib kuni 2045. aastani kulutada taastuvenergiale üleminekuks viis triljonit dollarit.

"Kaalul on kogu Saksamaa ärimudel. Kui teeme energia ülemineku valesti, satub meie majandus hätta ja kriis on vältimatu," ütles Saksamaa finantsfirma Allianz juht Oliver Bäte.