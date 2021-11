Kaubavedu Valgevenest Eestisse kasvas rekordtasemele

Valgevenest imporditi Eestisse tänavu üheksa kuu jooksul kaupu peaaegu 464 miljoni euro väärtuses. Sellega ületati 2018. aastal tehtud rekord. Toona veeti Valgevenest Eestisse kaupu 427 miljoni euro väärtuses.

Septembris kasvas sissevedu Valgevenest eelmise aasta sama kuuga võrreldes koguni 245 protsenti, impordi väärtus ulatus 53 miljoni euroni. Valgevene oli selle näitajaga saatjariikide seas kümnendal kohal ning tema osatähtsus Eesti impordis oli kolm protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura selgitas, et Valgevenest Eestisse veetava kauba põhiosa moodustavad õlid ja muud tooted kivisöetõrvast.

"Lõviosa sellest sisseveost moodustavad erinevad mineraaltooted, kütteõlid (tänavu üheksa kuuga 379 miljoni euro väärtuses - toim), mida meil siin paljuski töödeldakse ümber. Järjest on hakanud suurenema puidu- ja puittoodete sissevedu (tänavu üheksa kuuga 30 miljoni euro väärtuses– toim). Ja siis on metall: tuuakse erinevaid metallprofiile, -uksi ja muid tooteid," rääkis Puura.

Euroopa Liit laiendas tänavu juunis sanktsioone seoses olukorraga Valgevenes, muu hulgas keelati siis nii kaaliumkloriidi sisaldavate toodete kui naftasaaduste import.

Samas on Euroopa Liidu toonases otsuses öeldud, et keeld ei mõjuta enne 25. juunit 2021 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna sõnul ei tohi vastavad lisalepingud väljuda algse lepingu raamest.

"Ehk siis selline variant, kus keegi üritaks leida jokk-skeemi, ei ole lubatud. Eesmärk ongi see, et ainult need läbi räägitud kokkulepped, mis on jõustunud hiljemalt 24. juunil 2021, on täitmiseks. Kõik hilisemad juba kuuluvad sanktsioonirežiimi alla. Ma tuletaks meelde, et eesmärk on ikkagi saata Valgevene kuritegelikule režiimile väga selge signaal, et ei ole tolereeritav ei see, mis toimus varem, ega loomulikult see olukord, kuhu on pandud meie väga head partnerid Leedus ja Poolas. Siin on Euroopa Liidu ühtsus vankumatu nii tolli- kui muudes julgeolekuküsimustes," rääkis Heldna.

Heldna sõnul pole võimalik avaldada, kas maksu- ja tolliamet on seoses Euroopa Liidu piiravate meetmetega Valgevenele tõkestanud keelatud kauba jõudmise Eestisse.

Eestist eksporditi möödunud aastal Valgevenesse kaupu 72,4 ja tänavu üheksa kuuga 51,6 miljoni euro väärtuses.

Tänavu on põhilised ekspordikaubad olnud kakaooad (pea 8,3 miljonit eurot) ja külmutatud kala (5,8 miljonit eurot).