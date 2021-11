Tallinna Lennujaamast on talvel rekordarv sihtkohti

Tallinna Lennujaam teatas, et eeloleval talvel on sihtkohade valikus 40 linna, mis on uus rekord.

Sihtkohti on palju, sest lennufirmad võistlevad koroonakriisi järgse turujaotuse pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasvamas on ka Tallinna Lennujaama külastavate reisijate arv. Oktoobris oli neid 185 000, mis on suurim kuine arv kriisi algusest alates. Kriisieelsest tasemest moodustab see veidi enam kui poole.

Lendude keskmine täituvus on samuti paranenud ning oli oktoobris 68 protsenti, aasta tagasi oli täituvus umbes 30 protsenti.

"Pärast poolteist aastat kestnud väga rasket olukorda turismi- ja lennundussektoris peavad lennufirmad kiiresti oma turuosa taastama ja tänasel hetkel avatakse palju sihtkohti. Ja mis on reisijatele kõige olulisem, piletid on praegu väga odavad. Tänaseks hetkeks on aru saadud, et reisimine ei võrdu nakatumine. Ehk siis nakatumine võib meieni jõuda ka siin samas Eestis. Reisile minnakse tavaliselt vaktsineeritult, me kutsume kõiki inimesi üles ennast vaktsineerima, see teeb reisimise palju lihtsamaks, palju muretumaks," rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.