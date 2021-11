Tuvalu otsib võimalusi riigi säilitamiseks ka pärast selle vee alla jäämist

"Me arvestame halvima stsenaariumiga, kus oleme sunnitud ümber asuma või meie maad jäävad vee alla," ütles minister Simon Kofe teisipäeval intervjuus uudisteagentuurile Reuters.

"Me otsime õiguslikke võimalusi, kuidas saaksime säilitada omandiõiguse oma merealadele ja hoida alles oma tunnustuse riigina rahvusvahelise õiguse alusel. Need on sammud, mida me astume tulevikku vaadates," ütles Kofe.

Tuvalu välisminister sai rahvusvaheliselt suure tähelepanu osaliseks, kui avaldas ÜRO kliimatippkohtumis eel foto, kus peab kõnet seistes põlvini vees.

"Me ei arvanud, et see nii laialt levib nagu nägime viimastel päevadel. Oleme sellega väga rahul ja loodetavasti kannab see sõnumit ja rõhutab väljakutseid, millega me Tuvalus silmitsi seisame," ütles Kofe.

Kofe lisas, et edastas oma videopöördumise kohas, mis varem oli kuiv maa. Tuvalu kannatab veetaseme tõusu tõttu ranniku erosiooni käes.

Tuvalu on 26 ruutkilomeetrine üheksast suuremast ja sadakonnast väiksemast saarest koosnev riik, kus elab umbes 11 000 inimest ja selle kõrgeim punkt on vaid 4,5 meetrit üle merepinna. Austraalia valitsuse 2011. aasta aruande kohaselt on meretase alates 1993. aastast tõusnud umbes pool sentimeetrit aastas.

Küsimusele, mida arvavad Tuvalu elanikud meretaseme tõusust, vastas Kofe, et mõned vanema põlvkonna esindajad ütlevad, et nad lähevad koos maaga vee alla, teised aga lahkuvad.

"Üks asi on selge, et inimestel on oma maaga väga tihe side," ütles Kofe.