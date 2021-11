Lukašenko ähvardas katkestada gaasitransiidi EL-i

Lukašenko hoiatas, et Minsk reageerib kõikidele "vastuvõetamatutele" sanktsioonidele.

"Me kütame Euroopat ja nad ähvardavad piiri sulgeda. Mis siis, kui me katkestame gaasitransiidi? Seetõttu soovitan Poola, Leedu juhtidel ja teistel peata inimestel enne sõna võtmist mõelda. Me ei tohiks oma suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmiseks peatuda mitte millegi ees," ütles Lukašenko.

Prantsusmaa energiaeksperdi Thierry Brosi sõnul otsustab lõpuks Venemaa, kas Lukašenko saab oma ähvarduse täide viia.

"Venemaa kontrollib transiiti läbi Valgevene. Kui Lukašenko peaks proovima tarneid katkestada, siis Moskval on märkimisväärne mõju tema režiimile. Põhiküsimus on, kas Putin toetab Lukašenkot selles küsimuses," ütles Bros.

Konsultatsioonifirma Energy Aspects analüütiku James Waddeli sõnul pole Lukašenko ähvardus tõsiselt võetav. "Kremlil oleks väga raske eitada oma seotust Valgevene transiidikriisiga, see kutsuks esile ka EL-i vastuse," ütles Waddel.