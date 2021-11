Lääneriigid taunisid ÜRO-s Valgevene tegevust piirikriisis

Poola valitsuse sõnul on Valgevene autokraatlik valitseja Aleksandr Lukašenko meelitanud riiki umbes 2000 migranti eesmärgiga nad kättemaksuks sanktsioonide eest üle Euroopa Liidu piiri saata. Need inimesed külmetavad nüüd piiri lähedal asuvas telklaagris ning EL-i liikmesriik Poola keeldub neid vastu võtmast.

Lääneriikide delegatsioonid tegid kriisi käsitlenud eriistungi järel Julgeolekunõukogus ühisavalduse, milles taunitakse inimeste "instrumentaliseerimist ja nende nende elude ja heaolu ohtuseadmist Valgevene poliitiliste eesmärkide nimel". Nende sõnul soovib Valgevene nii destabiliseerida naaberriike ja Euroopa Liidu välispiiri ning juhtida tähelepanu kõrvale omaenda inimõigusrikkumistelt.

Avalduses ei mainitud Valgevene liitlast Venemaad, mis enne istungit tõrjus lääne süüdistusi oma osalusest kriisis.

Moskvat on kahtlustatud koostöös Minskiga põgenike saatmiseks üle piiri Poola.

"Selline taktika on vastuvõetamatu ning vajab tugevat rahvusvahelist reaktsiooni ja koostööd, et Valgevene vastutusele võtta," märkisid riigid konkreetseid karistusmeetmeid mainimata.

"See piirikriis osutab, kuidas Lukašenko režiimist on saanud oht piirkonna stabiilsusele. Me kutsume Valgevene võime üles need ebainimlikud teod lõpetama ja mitte seadma ohtu inimeste elusid," lisati dokumendis.

Venemaa suursaadiku asetäitja ÜRO-s Dmitri Poljanski eitas lääne süüdistusi, et Venemaa ja Valgevene saadavad migrante Poolasse. Kui temalt küsiti Vene hävitajate lendude kohta Valgevene kohal, siis vastas ta, et tegemist on reaktsiooniga Poola vägede koondumisele piirile.

"Meil on oma kohustused ka Venemaa ja Valgevene vahelise liidu raames. Nii et kui Valgevene piiril sõjalisi ressursse koguneb, peame reageerima. Need on lihtsalt luurelennud, ei muud," ütles Poljanski.

Küsimusele, kas Vene vägede paigutamine Ukraina piirile tähendab, et Venemaa plaanib oma naaberriiki tungida, vastas Poljanski: "Pole seda kunagi plaaninud, teinud ega tee ka tulevikus, välja arvatud muidgi juhul, kui Ukraina või keegi teine provotseerib."