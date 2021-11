Kersna: ma ei tea, et täna keegi kusagil arutaks Kallase ennetähtaegset väljavahetamist

Andrus Ansipi poolt ühe võimaliku Reformierakonna esimehe kandidaadina välja käidud Liina Kersna ütles ERR-ile, et ta ei tea, et täna kusagil keegi arutaks, et erakonna esimeest Kaja Kallast enne tähtaega välja vahetama hakata.

"Minu teada lõppeb Kaja Kallase praegune ametiaeg pooleteise aasta pärast. Ja mina ei tea, et täna kusagil keegi arutaks seda, et kuidagi varem erakonna esimeest ära vahetada," ütles haridus- ja teadusminister Kersna ERR-ile.

Ta lisas, et tegelikult saab valitsus praegu päris hästi hakkama.

"Hoolimata sellest, et oleme püüdnud hoida ühiskonda avatuna ja et piirangud on olnud eeskätt mittevaktsineeritud inimestele, me näeme, et nakatumisnäitajad tulevad alla. Me pingutame selle nimel, et ühiskond saaks olla avatud, et vaktsineerimise tase tõuseks ja et me saaks igapäevaelu turvaliselt elada. Sealhulgas lapsed koolis käia."

Kommenteerides Andrus Ansipi teravat kriitikat Kaja Kallase kohta, ütles Kersna, et tagasiside võibki olla kriitiline.

"See, et tagasiside võib olla kriitiline, on tavapärane. Eriti peaministri ametis. Loomulikult on valitsus teinud väga kriitilisi otsuseid, oleme pidanud valima erinevate valikute vahel ja teinud erinevaid otsuseid. Ja kindlasti võib ka neid otsuseid kritiseerida. Kriitikat tuleb võtta tõsiselt ja kui võimalik, siis sellest ka õppida."

Kersna lisas ka, et tema meelest on praegune õhkkond Reformierakonnas konstruktiivne.

"Ma usun, et Andrus Ansipi kriitikast saab õppida. Ja ma usun, et neid õppetunde ka võetakse," sõnas ta.

Kommenteerides Reformierakonna toetuse langust valimistejärgse aja madalaimale tasemele (Norstati küsitluses 22 protsendile), nentis Kersna, et valitsedes tuleb teha ka ebapopulaarseid otsuseid.

"See võib mõjuda ka erakonna reitingule. Aga pikas perspektiivis ei saa sa teha ühtegi otsust lähtudes vaid erakonna reitingust. Valitsuse eesmärk on hoida haiglakoormus sellisel tasemel, et kõik inimesed saaksid oma tervisemuredega haiglasse. Et ühiskond oleks võimalikult avatud."