Uuring: Bideni toetus langes novembris veel

Telekanali ABC News värskest uuringust selgub, et USA president Joe Bideni populaarsus ameeriklaste seas jätkab langemist. Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks nüüd ainult 41 protsenti ameeriklastest.

Bideni toetust räsib peamiselt majandusega seotud küsimused. USA hinnatõus on viimase 31 aasta kiireim. Tarnehäired segavad ka majanduse taastumist. Riigis on jätkuvalt kõrge tööjõupuudus. Hinnatõus on kiirem kui palkade tõus.

Ainult 39 protsenti ameeriklastest kiidab heaks Bideni tegevuse majanduspoliitikas. Aprillis oli see toetus veel 13 protsendipunkti kõrgem.

Ametis oleva presidendi üldine heakskiit sõltub palju riigi majanduslikust olukorrast.

51 protsenti registreeritud valijatest toetaks valimistel vabariiklaste kandidaati, samas vaid 41 protsenti valijatest toetaks demokraatide kandidaati, teatas uuring. Tegemist on vabariiklaste suurima edumaaga viimase 40 aasta jooksul.

Hiljuti võitsid vabariiklased kubernerivalimised Virginia osariigis. Vabariiklasest poliitiline uustulnuk Glenn Youngkin alistas demokraatliku partei tippoliitiku Terry McAuliffe'i. Biden võitis vaid aasta aega tagasi osariigis kümne protsendiga.

Küsitlus tehti 7.-10. novembril. Uuringus osales 1001 ameeriklast. Veamäär oli kuni 3,5 protsendipunkti.

Bideni toetus on viimastel kuudel järjepidevalt langenud. Septembris toetas samas uuringus Bideni tegevust presidendina 45 protsenti ameeriklastest. Augustis oli see number 47 protsenti.