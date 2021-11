Uuring: Bideni reiting langes veel, toetus on 36 protsenti

Quinnipiaci ülikooli värskest uuringust selgub, et USA president Joe Bideni populaarsus ameeriklaste seas jätkab langemist. Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks nüüd ainult 36 protsenti ameeriklastest.

Võrreldes oktoobriga langes Bideni toetus ameeriklaste seas ühe protsendi võrra. Demokraatliku partei valijate seas on Biden endiselt populaarne. 87 protsenti demokraatidest toetab Bideni tegevust. Vabariiklaste seas on Bideni toetus ainult neli protsenti. Ainult 29 protsenti ilma kindla parteilise eelistuseta ameeriklastest toetab Bideni tegevust, vahendas Fox News.

"Presidendi numbrid on murettekitavad, ehki pisut paremad kui endise presidendi Donald Trumpi heakskiit samal perioodil ametisolemise ajal," ütles Quinnipiaci ülikooli analüütik Tim Malloy.

Bideni toetust räsib peamiselt majandusega seotud küsimused. USA hinnatõus on viimase 31 aasta kiireim. Tarnehäired segavad ka majanduse taastumist. Riigis on jätkuvalt kõrge tööjõupuudus. Hinnatõus on kiirem kui palkade tõus.

61 protsenti küsitlustest leidis, et riigi majandus läheb hullemaks. Seitse inimest kümnest ütles, et hinnatõusu tõttu pidid nad muutma oma tarbimisharjumusi.

Quinnipiaci uuring viidi läbi 11.-15. novembril. Uuringus osales 1376 täiskasvanud ameeriklast. Veamäär oli kuni 2,6 protsendipunkti.

Marquette'i ülikooli värskest uuringust selgub aga, et Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks 49 protsenti ameeriklastest. Võrreldes juuliga langes Bideni toetus üheksa protsenti.

Viimaste uuringute põhjal toetab Bidenit 41 protsenti ameeriklastest, teatas uudiste väljaanne Real Clear Politics.