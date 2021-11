Vaktsineeritud rootslased ei pea tegema koroonateste

Rootsi terviseagentuur teatas, et vaktsineeritud rootslased ei pea enam koroonaviiruse suhtes testima, isegi kui neil on haiguse sümptomid.

Rootsis langes novembris COVID-19 testimine järsult. Suurem osa Euroopast võitleb samal ajal nakatumiste arvu järsu kasvuga. Mõned Rootsi piirkonnad ei paku enam kõigile tasuta testimise võimalust.

COVID-19 testimine langes novembris Rootsis 35 protsenti, võrreldes septembriga.

Terviseagentuur väidab, et testimisele kuluvaid ressursse võiks mujal kasutada. Agentuur väidab, et vaktsineeritud inimestel on väike risk haigestuda.

Mõned teadlased kritiseerivad jälle Rootsi lähenemist. "Juhtumite arv on Rootsis väike. Siiski arvan, et selle otsusega oleks pidanud ootama," ütles Karolinska instituudi nakkushaiguste professor Anders Sonnerborg.

Terviseagentuuri ametnik Sara Byors kaitses eelmise nädala lõpus agentuuri otsust. "Kui näeme, et olukord halveneb, siis oleme valmis oma otsust muutma," ütles Byors.

Haiglaravi vajadus on hakanud viimastel nädalatel kasvama. Siiski on see elanike üldarvu suhtes madalaim Euroopa Liidus.

Rootsi on vältinud terve pandeemia jooksul karme piiranguid. Riik tugineb selle asemele vabatahtlikele meetmetele. Need põhinevad sotsiaalsel distantseerumisel ja heal hügieenil.