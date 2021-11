"Aktuaalne kaamera" uuris, kas Reformierakond hakkab juhti vahetama

Andrus Ansip kritiseeris Kaja Kallast eelmisel nädalal meedias ning on oma seisukoha juures ka algaval nädalal. Ta ütleb, et ilma kriitilise analüüsita erakonnas, ei tule Reformierakond tekkinud kriisist välja.

"Aktuaalne kaamera" küsis Ansipilt otse - kas Kaja Kallas tuleks välja vahetada?

"Küllap siis analüüsi tulemusena selgub, missugused on need meetodid, mida tuleb kasutusele võtta. Kuid kindlasti ma ei ole nõus sellega, et kriisidesse oleme me sattunud kuidagi iseenesest, kellegi kõige vägevama tahtel ja sealt välja tuleme me ainult tänu valitsuse hiilgavatele otsustele. Selline lähenemine kindlasti ei ole rahvale usutav ja see pole ka aus," vastas Ansip.

Küsimusele, kas Reformierakond on uut esimeest otsimas, vastas erakonna praegune ase-esimees ja endine esimees Hanno Pevkur lühidalt. "Erakonna kongress toimub järgmisel aastal," ütles Pevkur.

Andrus Ansipi kriitika järgi ei tegele Kaja Kallas ka järgmise erakonna liidri otsimisega ning Ansipi hinnangul ei tohiks ta end esitleda asendamatuna. Ansip ütleb, et esimehena saaksid hakkama näiteks Reformierakonda kuuluv Tallinki juht Paavo Nõgene ja haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Küsimusele, kas temast võiks järgmine esimees saada vastas Liina Kersna, et hetkel seda keegi ei aruta. "Mina ei tea, et täna kusagil keegi arutaks seda, et kuidagi varem erakonna esimeest vahetada," sõnas Kersna.

Andrus Ansip ütleb, et tunneb muret erakonna tuleviku pärast, sest toetus erakonnale on koroonakriisi ajal järjest vähenenud. Ta lisab, et Eesti on tulnud kaks korda maailmameistriks koroonasse nakatumiste arvu poolest. Ning teisel korral oleks see olnud ära hoitav.

"Praeguseks muidugi ka rahvas on andnud hinnangu valitsuse hakkamasaamisele selles koroonakriisis. Kui Reformierakonna toetus oli alles hiljuti 35 protsenti, siis praeguseks on see kukkunud 22 protsendini," rääkis Ansip.

Liina Kersna ütleb, et valitsusel on tulnud langetada keerulisi otsuseid. "Kindlasti võib neid otsuseid ka kritiseerida, et kuidas valitsus on käitunud. Nii, et ma arvan. et kriitikat tuleb alati võtta tõsiselt ja kui võimalik siis sellest kriitikast ka õppida," lausus Kersna.

Hanno Pevkur ütleb, et valitsus on püüdnud hoida ühiskonda koroona kriisi ajal võimalikult avatuna. Pevkur ütleb, et erakonna seisukohad kujundab juhatus ja fraktsioon.

"Kui Andrus Ansip soovib midagi arvata, siis seda ta on teinud... Üks asi, mida ma heaks ei kiida on see, et selline Mart Helme stiilis isiklikud rünnakud, et need ei peaks olema Reformierakonna liikmete stiil," lausus Pevkur.

Andrus Ansip ei kritiseeri peaministrit esimest korda. Suvel heitis ta Kaja Kallasele ette, et ta hoiab valitsuses Anneli Otti, kes vaktsineerima polnud läinud.