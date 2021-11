Kuriteokahtlustusega saadiku volikokku jäämine kahandab Narva võimu toetust

Valimisvabaduse rikkumises kahtlustuse saanud Narva poliitik Sergei Gorlatš lubas kaks nädalat tagasi, et peatab uurimise ajaks volikogu liikme volitused. Nüüd on ta meelt muutnud ja kavatseb volikokku jääda.

"Peamine eesmärk on teha Narva linna elu paremaks. Mul on olemas aeg proovida täita oma valimislubadusi, mis olid tehtud minu valijate ees," rääkis Gorlatš.

Gorlatši sõnul tähendaks volikogust taandumine enda varakult süüdi tunnistamist. Gorlatši otsus muudab veelgi ebakindlamaks Katri Raigi nimekirja ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsiooni püsimise.

Uurimise all oleva Gorlatšiga nad koostööd volikogus teha ei kavatse, kuid ilma temata on võimuliidul vaid ühehäälne ülekaal. Kohtla-Järvel õnnestus Keskerakonnal sarnases olukorras vastane üle mängida ja taas võimule pääseda.

"Kohtla-Järve sündmused olid küllaltki õpetlikud kõigile ja näitasid, et valimisvõit ei ole veel võimule tulemine. Nii et tõepoolest, olukord on keeruline, aga ütleme siis nii, et mitte lootusetu," sõnas Katri Raik.

Koalitsiooni püsivust näitab esimene hääletus, milleks on volikogu esimehe valimine. Keskerakond kavatseb oma kandidaadi üles seada. Koalitsioonist kõrvale jäetud Gorlatš lubab toetada Katri Raigi ja Eesti 200 kandidaati.

"Katri Raigi nimekiri kavatseb esitada oma kandidaadi, keda valisime kaks nädalat tagasi. Tol ajal ma osalesin fraktsiooni istungil, siis ma toetan seda kandidaati," ütles Gorlatš.

Raik otsib igaks juhuks toetust ka vastasleerist. "Me kohtume erinevate poliitiliste jõududega ja räägime ja arutame, et võib-olla veel osadele volikogu liikmetele sobivad meie kandidaadid, olgu see siis volikogu esimehe kandidaat Andrei Jakovlev või linnapeakandidaadina mina, Katri Raik," sõnas ta.

Narva volikogu esimene istung toimub reedel.