Europarlament toetab suurte USA tehnoloogiahiiglaste mõjuvõimu kärpimist

Europarlamendi peamised erakonnad leppisid kolmapäeval kokku reeglite kehtestamises ettevõttele, mille turuväärtus on vähemalt 80 miljardit eurot ja mis pakuvad vähemalt üht interneti-teenust. Suured USA tehnoloogiafirmad peavad järgima EL-i kavandatavat digiturgude õigusakti (DMA).

DMA eesmärk on kehtestada reeglid, mis tagaksid, et turud, millele juurdepääsu kontrollivad märkimisväärse mõjuga tehnoloogiafirmad, oleksid õiglased ja konkurentsile avatud. Brüssel loodab selle seaduse ellu viia järgmisel aastal. Brüsseli otsus vajab ka liikmesriikide heakskiitu.

"Olen rahul, et parlament saadab turule ühtse sõnumi. Ebaausate äritavadega mäng digitaalturgudel on läbi," ütles läbirääkimisi juhtinud europarlamendi saadik Andreas Schwab.

EL-i regulaatorid loodavad europarlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ühises seisukohas kokku leppida järgmise aasta alguses. Sloveenia annab järgmise aasta alguses EL-i eesistujariigi teatepulga üle Prantsusmaale. Prantsusmaal toimuvad aprillis ka presidendivalimised.

"Nende uute reeglite taga on poliitika. Uute reeglite eesmärk on vastata põhiküsimusele, kuidas tuleks internetti reguleerida," ütles aruteludega kursis ametnik ajalehele Financial Times.