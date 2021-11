Google leppis kokku Saksamaa meediaväljaannetele sisu eest maksmises

Internetihiid Google teatas neljapäeval, et on sõlminud mitme Saksamaa meediaväljaandega lepingu, mille kohaselt makstakse nende sisu veebis kasutamise eest.

Leping on esimene Saksamaa meediaga pärast seda, kui riigis kehtestati õigused, mis on välja töötatud Euroopa Liidu autoriõiguse direktiivi põhjal.

Tehinguosalised on teiste hulgas ajalehed Zeit, Handelsblatt ja Tagesspiegel, aga ka iganädalased ajakirjad nagu Spiegel, WirtschaftsWoche ja Manager Magazin.

"Nii meie kui ka meie partnerite jaoks on need autoriõiguse lepingud verstapostiks edukate partnerluste tugevdamisel," teatas Google. Internetihiiu avalduse kohaselt jätkatakse arutelusid teiste väljaandjatega.

"Platvormid nagu Google on meie jaoks olulised partnerid. Muu hulgas seetõttu, et need toovad meie veebisaitidele palju liiklust ja me saame seda haaret äriliselt ära kasutada," sõnas nädalalehe Zeit väljaandmisgrupi tegevdirektor Rainer Esser.

"Mõlemad pooled leidsid vastastikku kasuliku lahenduse," lisas Spiegeli tegevdirektor Stefan Ottlitz.