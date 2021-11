IAEA: Iraan on suurendanud rikastatud uraani varusid

Iraanil on nüüd 17,7 kilogrammi 60 protsendini rikastatud uraani. Augustis oli veel Iraanil 10 kilogrammi 60 protsendini rikastatud uraani. Sellest kogusest võib toota umbes 10 kilogrammi uraani, mis on rikastatud 90 protsendini. Umbes 20 kilogrammi on piisav tuumarelva valmistamise jaoks, vahendas The Times.

Diplomaadid loodavad, et Iraan tahab ainult parandada oma läbirääkimispositsiooni. 2015. aastal sõlmiti Iraani tuumaleping, kuid USA lahkus sellest 2018. aastal. USA president Joe Biden lubas valimiskampaanias uuesti lepinguga liituda.

Iraan sai sel aastal uue presidendi. Presidendiks sai vaimulik ja endine peakohtunik Ebrahim Raisi. Raisi on poliitveteran. Lääneriikide meedia spekuleerib, et temast võib saada ka riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei järeltulija. Raisi esitab USA-le üha suuremaid nõudmisi.

Raisi nõuab, et USA tühistab kõik sanktsioonid islamiriigi suhtes. Bideni administratsioon soovib aga kinnitust, et tuumaleppe kõnelused viivad laiemate läbirääkimisteni islamiriigi rolli suhtes Lähis-Ida piirkonnas.

USA ja tema Pärsia lahe liitlasriigid süüdistasid kolmapäeval Iraani agressiivses ja ohtlikus poliitikas.

"Iraani toetus relvastatud rühmitustele Lähis-Ida piirkonnas ja ballistiliste rakettide programm kujutavad endast selget ohtu piirkonna julgeolekule ja stabiilsusele," teatasid riigid ühisavalduses.