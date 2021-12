EL-i läbirääkija Iraani tuumakõnelustest: ees on suured väljakutsed

Viinis peetavatel kõnelustel Iraani tuumaleppe taaselustamiseks tehakse vaheaeg, et Euroopa diplomaadid saaksid vaadata läbi Teherani ettepanekud, teatas Iraani riiklik meedia. Euroopa Liidu pealäbirääkija sõnul on ees suured väljakutsed.

Kõnelustel üritatakse ellu äratada 2015. aastal allkirjastatud tuumalepet, millest USA president Donald Trump kolm aastat hiljem lahku lõi, kehtestades Teheranile taas sanktsioonid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iraan on sellest ajast peale oma leppe järgsetest kohustustest järk-järgult lahti öelnud ning nõuab nüüd, et esimese asjana peab USA sanktsioonidest loobuma.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa diplomaatide sõnul on Iraan esitanud leppesse muudatusettepanekud, millega sisuliselt öeldakse lahti kõigist olulisematest kompromissidest.

"Meid ootavad ees suured väljakutsed. Aega ei ole lõputult. Selgelt on kiire. Ja jällegi ei ole meil piisavalt aega ja teha on palju tööd. Kuid eelkõige vajame läbirääkimiste alustamiseks poliitika ühtlustamist, et tegutseda ühise eesmärgi nimel, mis on kõigi delegatsioonide jaoks sama - taaselustada (Iraani tuumalepe) JCPOA, tuua USA täielikult tagasi leppe juurde ja panna Iraan taas tuumalepet täitma," rääkis Euroopa Liidu pealäbirääkija Enrique Mora.

Läbirääkimiste voor kolme Euroopa riigi ning Iraani, Hiina ja Venemaa vahel algas esmaspäeval. USA osaleb kõnelustel kaudselt. Tuleval nädalal tullakse taas kokku, et otsustada, kas tekkinud probleemid on lahendatavad.

Iraani tuumaleppe eesmärk on muuta tuumarelva ehitamine Teherani jaoks võimatuks, tehes seda nii, et riigil oleks võimalik arendada oma tsiviiltuumaprogrammi. Vahepealsetel aastatel on aga Iraan oma tuumaprogrammiga omapäi edasi liikunud.