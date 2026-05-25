Rubio: Iraaniga sõja lõpetamise lepe võib sündida esmaspäeval

"Lootsime, et saame uudiseid juba eile õhtul, võib-olla täna, kuid ma ei omistaks sellele liigset tähtsust. Mis puudutab väinade avamist, siis meil on laual minu hinnangul üsna kindel asi," ütles Rubio India pealinnas New Delhis võimalikule kokkuleppele viidates.

"Sellel on Pärsia lahe piirkonnas suur toetus. Iga riik, millega oleme selle läbi arutanud, mõistab, et see pole mitte ainult väga mõistlik, vaid ka see, mis tuleb maailma jaoks ära teha," rääkis Rubio.

Rubio lisas, et USA annab diplomaatiale kõik võimalused edu saavutamiseks, enne kui kaalub "alternatiive".

Üks asjaga kursis olev USA ametnik ütles, et Ühendriigid ja Iraan on põhimõtteliselt jõudnud kokkuleppele lepingu osas, mille järgi Iraan taasavab Hormuzi väina ja loovutab oma kõrgelt rikastatud uraani varud.

Ametnik rõhutas, et kuigi laiem raamistik on paika pandud, on kokkuleppe jõustumiseks vaja veel USA presidendi Donald Trumpi ja Iraani kõrgeima juhi Mojtaba Khamenei lõplikku heakskiitu.

USA luure teatel viibib Mojtaba Khamenei salastatud asukohas. Temaga saab ühendust ainult kullerite kaudu ning isegi Iraani kõrged ametnikud ei tea täpselt, kus ta asub ega saa temaga otse ühendust võtta. See omakorda raskendab märkimisväärselt suhtlust Iraani valitsuse sees ning aeglustab USA ja islamiriigi vahelisi läbirääkimisi, vahendas CBS News.