Iraanil võib lähiajal valmida tuumarelv

Iraan on suurendanud uraani rikastamist kiirendatud tempos. Iraaniga sõlmiti 2015. aastal tuumalepe, mille järgi Iraan lubas peatada tuumarelva arendamise ja lääneriigid vähendasid riigi suhtes majandussanktsioone. Leppe lõpetas Donald Trump. Uued tuumakõnelused on ummikus.

Analüütikute sõnul on Iraanil piisavalt tuumamaterjali, et ehitada valmis tuumalõhkepea, vahendab CNN.

Iraan lülitas oma tuumarajatistes neljapäeval välja rahvusvahelise aatomiagentuuri IAEA kaugkaamerad, mille abil agentuur jälgis rajatistes toimuvat. IAEA juhi Rafael Grossi sõnul tähendab kaamerate väljalülitamine surmavat lööki praegustele läbirääkimistele.

Rafael Grossi tõi välja, et kaamerapildi puudumine tähendab, et sisuliselt on kokkuleppele jõudmine Iraaniga praegu võimatu, kuna puudub selgus, kuidas kokkulepet hakatakse jõustama.

Iraan on lisanud kõrgtehnoloogilisi tsentrifuuge maa-alusesse tuumarajatisse. IAEA teatas hiljuti uraani jälgedest kolmes Iraani deklareerimata rajatises.

USA ja Iraani kõnelused uue tuumaleppe sõlmimiseks on ummikusse jooksnud, kuna Iraan nõuab, et nende revolutsiooniline kaardivägi oleks eemaldatud terroristlike organisatsioonide nimistust. Väidetavalt on see viimane lahendamata küsimus poolteist aastat kestnud kõnelustes.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe lisas terroristlike grupeeringute nimistusse Donald Trump oma ametiaja viimastel nädalatel. Trumpi kriitikute sõnul oli otsus mõeldud takistama tulevasi võimalikke tuumakõnelusi Iraaniga.

Lähis-Ida eksperdi Dina Esfandiary sõnul on revolutsioonilise kaardiväe küsimus suuresti sümboolne ning kokkuleppele on jõutud enamikus sisuküsimustes.

USA president Joe Biden on olnud tuliselt vastu eelmise presidendi Donald Trumpi "maksimumsurve" strateegiale Iraani suhtes. Bideni administratsioon taasalustas tuumakõnelusi Iraaniga kokkuleppe taaselustamiseks.

Tuumaanalüütikute sõnul kuluks Iraanil veel aasta, et välja arendada tuumarelv. See suurendaks pingeid Lähis-Idas, kuna Iraanile vastanduvad nii Saudi-Araabia kui ka Israel.

Nii Saudi-Araabial kui ka Araabia Ühendemiraatidel on oma tuumarajatised, kuid need püsivad rahvusvahelise aatomienergia agentuuri reeglite raames. Kui Iraan peaks välja arendama tuumarelva, võivad mõlemad araabia riigid tahta teha sama.

Bideni administratsioonil on praeguses olukorras vähe häid valikuid. Iraani vastu seni kehtestatud sanktsioonid on nende majandusele osutunud suureks katsumuseks, kuid ei ole seda hävitanud. Seega ei heidutaks Iraani ka uued majandussanktsioonid.

Israeliga seotud Iraani tippteadlaste ja kõrgete ametnike palgamõrvad ei ole samuti peatanud Iraani tuumaprogrammi.

Juhul kui alternatiivsed lahendused Iraani tuumaprogrammi peatamiseks ei tööta, võivad Ameerika Ühendriigid kaaluda Iraani tuumaprogrammi lõpetamist sõjaliste meetmetega.