Põhja prefektuuri ning politsei- ja piirivalveameti peamaja asub Tallinnas Pärnu maanteel. Lõuna prefektuur koos Tartu politseijaoskonnaga tegutsevad Tartus Riia tänaval. Mõlema hoone üürilepingud lõppevad 2025. aastal.

Siseminister Kristian Jaani ütles, et politsei vajaks nii Tallinnasse kui Tartusse päris uut maja.

"Need olemasolevad üüripinnad ei vasta enam kõikidele tänapäevastele tingimustele," märkis Jaani ja lisas, et neid hooneid ehitades ei teatud politsei vajadustega arvestada. "Need on kohandatud üüripinnad ja täna on need tõesti iganenud."

Jaani selgitas, et üürimajade ruumiprogramm pole politsei vaates otstarbekas. Ühtlasi ei sobi enam hoonete ventilatsioonisüsteemid.

"Neid kitsaskohti on tõesti väga palju. Fakt on ka see, et ei ole mõistlik neid täna kasutuses olevaid üüripindasid sellisel kujul hakata ka renoveerima," ütles Jaani. "Me oleme selle suuna võtnud, et ehitada nullist uued hooned. Pikas plaanis on see kindlasti odavam, perspektiivikam ja vastab ka kõikidele tänapäeva nõuetele."

Veel läinud aastal analüüsis Riigi Kinnisvara AS (RKAS) võimalust sõlmida kontsessioonilepingud. See tähendanuks, et erafirma ehitab politseile sobilikud hooned valmis ja annab need vähemalt 20 aastaks rendile.

"Selle analüüsi järeldustes jõutigi sinna, et mõistlikum on selliseid hooneid rajada läbi Riigi Kinnisvara või riigi enda, selle asemel, et tellida need kontsessiooni korras erasektorist," rääkis RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.

"Seal on erinevaid julgeolekukaalutlustest tulenevaid aspekte," lisas Mäger.

Uute hoonete ehitamine pole veel kindel. Esialgu plaanib Jaani valitsusse viia ettepaneku pikendada kümne aasta võrra nii Tartu kui Tallinna üürilepinguid. Lepingutesse jäetaks võimalus need varem lõpetada.

"Pikk plaan on see, et aastaks 2030 võiks olla võimalus Tallinnas uuele pinnale minna ja Tartu vaates aastaks 2028," ütles Jaani. "Aga see on mõte ja idee ja loomulikult kõiki neid rahalisi vahendeid peame hakkama planeerima riigieelarve strateegia vaates."

Tallinna uue politseimaja asukoht on juba välja valitud. Hoone kerkiks Rahumäe tee 6 aadressile, sinna, kus praegu on Lääne-Harju politseijaoskond.

Mihkel Mäger ütles, et juba koostatakse uue politseimaja ruumiprogrammi. Kui see on valmis, saab hinnata, kui kalliks hoone ehitamine läheb.

"Ja oleme ka algatamas Rahumäe tee 6 uut detailplaneeringut, millega loodame jõuda 2023 või 2024. aastal ühele poole," rääkis Mäger.

Uuele Tartu politseimajale on sobilikku kohta otsitud juba enam kui kaks aastat. Ideid koguti nii erasektorist kui linnalt ning tänaseks on sõelale jäänud võssakasvanud krunt Annelinnas. Raekoja platsile on Kalda tee 11 krunt umbes kilomeetri võrra lähemal kui praegune politseimaja.

Arvestades, kui palju inimesi elab Annelinnas, näeb Lõuna prefekt Vallo Koppel, et politsei koliks Tartu elanikkonna keskele. Tema sõnul oli ligipääsetavus uue koha otsinguil üks olulisemaid tingimusi.

"Annelinna alguses on laiad teed, head ülepääsu võimalused üle Emajõe ja ma arvan, et ka üks tihedamaid ühistranspordi liikluse trajektoore," rääkis Koppel.

Kalda tee 11 kinnistu kuulub Tartu linnale. Politsei vajaks suurest krundist 1,8 hektari suurust osa, mis maksab umbes 1,6 miljonit eurot.

Siin tuleb mängu teine kinnistu Kuperjanovi tänaval, mis praegu kuulub Riigi Kinnisvarale.

Endine näitusemaja vahetuskaubaks

Eesti Rahva Muuseumi endine näitusemaja Kuperjanovi 9 aadressil seisab juba viiendat talve tühjana. 2016. aastal palus Tartu linn seda endale, kuid RKAS otsustas hoone enampakkumisele panna.

Tartu linn pakkus hoone eest pool miljonit eurot, korporatsioon Sakala sada tuhat eurot rohkem. Toonane riigihaldusminister Mihhail Korb aga tahtis, et hoone saaks endale Tartu linn, sama on soovinud ka tänane riigihaldusminister Jaak Aab. Poliitilist kokkulepet, et maja RKAS-i bilanssist välja võtta ja Tartule anda, pole siiski sündinud.

Nüüd paistab punnseisule lahendus. Praeguste plaanide järgi annaks linn RKAS-le Kalda tee 11 kinnistu ja saaks vastu Kuperjanovi 9 näitusemaja. Kuna näitusehoone väärtuseks hinnati hiljuti 650 000 eurot, tuleks RKAS-il hinnavahe, ehk umbes 950 000 eurot linnale juurde maksta.

Mihkel Mäger ütles, et enne tehinguni jõudmist on tarvis valitsuse nõusolekut.

"Nii palju oleme veel ära teinud, et me oleme koostanud politsei vajadustest lähtuvalt hoone funktsionaalse analüüsi ja ruumiprogrammi, millest tulenevalt on meil täpne arusaam sellest, kui suur see tulevane hoone peaks olema ning kuidas ta võiks sellel Kalda tee 11 kinnistul paikneda," rääkis Mäger.

Tänastes hindades maksaks Tartu uue politseimaja rajamine umbes 30 miljonit eurot.

Võimalikule kinnisvaravahetusele on sammu lähemale astunud ka Tartu linn. Abilinnapea Reno Laidre sõnul jõuab peagi avalikule arutelule Tartu linna üldplaneering ja selle eelnõus on politsei soovidega juba arvestatud.

"Me läheme avalikustamisele eelnõuga, kus Kalda tee 11 kinnistu teepoolne osa on riigikaitsemaaks määratud," ütles Laidre.

Kui valitsus Tartu politseimaja rajamise plaanid heaks kiidab, võib peagi alustada detailplaneeringuga, rääkis Mäger. "Loodame, et me saame selle detailplaneeringu paari aastaga menetletud ja kehtestatud, ehk siis 2023. aastal. Sellele siis järgneks juba arhitektuurivõistlus, projekteerimine ja ehitamine."

Mäger lisas, et võimalikke muutujaid on veel palju, aga kui kõik hästi läheb, siis võib Tartu uus politseimaja tõesti 2028. aastal valmis saada.

Üks võimalik muutuja on ka Tartu linnavolikogu otsus, mida tehingu jaoks tarvis läheb. Reno Laidre ütles, et erinevatel aegadel on Kuperjanovi tänava majja plaanitud ruume nii pensionäride ühendusele Kodukotus kui erinevatele laulu-, tantsu-, ja mänguseltsidele. Milleks seda päriselt kasutama hakataks, on praegu veel lahtine.

"Neid dialooge me saame pidada siis, kui see strateegiliselt olulises asukohas hoone on tulnud linna bilanssi ja me hakkame seda projekteerima ja selle kordategemist eelarvestrateegiasse kavandama," selgitas Laidre.

Nagu öeldud, Tartu saaks endale vahetuskaubana ERM-i endise näitusemaja ja ligi miljon eurot. See raha kulub marjaks ära, sest näitusemaja renoveerimine maksab linnale kaks kuni kolm miljonit.

Reno Laidre ütles, et seda, millal hoone linnarahvale avataks, veel ennustada ei saa.

"Me ei oska veel hinnata, milline saab olema koroonakriisi mõju meie tuludele ja mil määral see mõjutab ehitushindasid ja kohaliku omavalitsuse võimekust investeerida," tõdes Laidre. "Selge on see, et nelja aasta investeeringute plaan on väga pingeline ja täiendavate investeeringute suunamine mõnele uuele objektile nõuab pingutust ja tõenäoliselt mõne varemkavandatud objekti edasilükkamist. Või siis tõesti selle uue objekti kavandamist kaugemasse tulevikku."