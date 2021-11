Lukašenko: võisime aidata migrantidel EL-i siseneda

Valgevene autoritaarne juht Aleksandr Lukašenko ütles, et tema väed võisid abistada migrantidel Poola pääseda, kuid eitas, et kutsus migrandid Valgevenesse.

"Me oleme slaavlased. Meil on süda. Meie väed teavad, et migrandid lähevad Saksamaale," ütles Lukašenko intervjuus BBC-le.

"Võib-olla keegi aitas neid. Ma isegi ei hakka seda uurima," lisas Lukašenko

Lukašenko eitas, et kutsus migrandid Valgevenesse.

"Ütlesin, et ma ei kavatse migrante piiril kinni hoida. Nad ei tule minu riiki. Ma ei kutsunud neid siia," väitis Lukašenko.

Tuhanded peamiselt Lähis-Idast pärit migrandid on koondunud Valgevene-Poola piirile ja loodavad pääseda Euroopa Liitu. Lääs süüdistab olukorra tekitamises Lukašenkot, kes tahab maksta kätte sanktsioonide eest.