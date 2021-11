President Karis külastas lisaõppekogunemisel reservväelasi

President kohtus maastikul õppusel osalevate reservväelastega ning tutvus ka ajutiste piirtõkete rajamisemisega.

"Te olete parim näide Eesti kaitsetahtest ja kinnitus, et meie reservvägi on päriselt olemas," ütles president Karis. "Samuti tänan teie lähedasi ja tööandjaid, kes võimaldasid kiirelt õppusele tulla. See näitab, et Eesti riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus ja igal eestimaalasel on võimalus sellesse panustada."

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa ja Piusa kordoni juht politseikapten Paavo Mikson andsid riigipeale ülevaate õppuse senisest kulgemisest.

Karise sõnul võimaldab õppus reaalselt testida koostööd kaitseväe ning politsei- ja piirivalveameti vahel. "Igas võimalikus kriisiolukorras peab meil olema kindlus, et see koostöö toimib tõrgeteta. Samuti panustab see õppus NATO ja Euroopa Liidu välispiiri tugevdamisse," ütles president.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul on rajatavad tõkked kerkinud tubli kiirusega ja luurekompaniid hoiavad olukorral silma peal. "On näha, et üksused annavad endast parima ning meie koostöö politsei- ja piirivalveametiga sujub."

Kuigi tegemist on tavapärase lahinguvalmiduse kontrollimisega, on see president Karise sõnul vajalik signaal praeguses pingelises julgeolekuolukorras, mis siinset piirkonda tabas seoses Valgevene hübriidrünnakuga Poola, Leedu ja Läti piirile.

"Eesti piiril on praegu rahulik, aga me oleme valmis ka ärevamateks aegadeks, erinevateks ohuolukordadeks. Praegune õppus on seda valmisolekut veelgi lihvinud ja koostööd täpsustanud," ütles president Karis. "Me näeme, et Eesti riigikaitse okkad on teravad ja see siil talveunne ei lähe."

Valitsuse otsusega kutsuti lisaõppekogunemisele 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii koosseisu arvatud reservväelased.