Sõerd: seitse Reformierakonna saadikut loobub katuseraha jagamisest

"Fraktsioon arutas seda. Mina näiteks loobusin, põhimõtteliselt. Kuna riigieelarve on uudse vormi järgi läbipaistmatu, siis kui riigikogu ei näe, kuhu ja kuidas raha kasutatakse ja riigikogul ei ole enam otsustusõigust, riigikogu on loovutanud selle ja läbi katuserahade on tekitatud näiline otsustusõigus. See devalveerib riigieelarvet," selgitas Sõerd loobumist.

Ametlik katuserahade nimekirja esitamise ja ka riigieelarve muudatusettepanekute tähtaeg enne eelnõu kolmandat lugemist riigikogus on esmaspäeval kell 14.

"Vaatasin seda nimekirja, toredad objektid. Väga erinevad. Kultuuritaustaga riigikogu liikmed toetavad kultuuriasutusi, sporditaustaga liikmed sporti," iseloomustas Sõerd plaanitavaid kulutusi. "Päris palju on selliseid tegevusi, mida tavapäraselt teevad omavalitsused ise oma eelarvest."

Reformierakond pärast mõnda aastat opositsioonis olekut osaleb tänavu taas katuserahadena tuntud regionaalsete investeeringute jagamisel.

Seekord läheb riigikogulaste vahel jagamiseks kolm miljonit eurot, millest iga riigikogu liikme peale on ette nähtud 30 000 eurot. Riigieelarve kulude maht on samas üle 13 miljardi euro.

Läbipaistvuse suurendamiseks peaks sel aastal katuserahade taotluse juures välja toodava ühingu taga olema konkreetse ettepaneku teinud saadiku nimi.