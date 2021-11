Esimeste vaktsiinisüstide hulk vähenes nädalaga viiendiku võrra

Möödunud nädalal tehti kokku 40 702 kaitsesüsti, mida on viie protsendi võrra vähem kui nädal varem, mil koroonavaktsiine süstiti 42 673 korral.

Iseäranis on aga langenud esimeste vaktsiinisüstide hulk - kui veel ülemöödunud nädalal tehti neid 7727, siis möödunud nädalal juba 6120 ehk 20 protsenti vähem.

"Me näeme, et esimeste dooside tegemine on väga selgelt seotud ühiskonna ohutunde tasemega. Viiruse levik on viimastel nädalatel veidi vähenenud ja ka esimeste vaktsiinidooside tegemine on sellega languses. Meie töö on tagada, et võimalikult palju inimesi jõuaks vaktsineerima, vaatamata sellele, et ohutunne ühiskonnas on vähenenud. Kesksel kohal on siin vaktsineerimise kättesaadavus kõigile inimestele. Selge on aga ka see, et inimestele, kes on tänaseks vaktsineerimata, tuleb läheneda senisest personaalsemalt ja aina olulisem on nõustamise roll," kommenteeris sotsiaalministeeriumi vaktsineerimise kommunikatsioonijuht Kadri Hansalu.

Ent esimeste dooside vähenemine on põhjendatav ka perearstide hoogtöökampaania lõpuga. Nimelt kestis 27. oktoobrist 5. novembrini kampaania, kus vaktsineerima sai minna suvalise perearsti juurde, sõltumata tema nimistusse mittekuulumisest.

Hansalu kinnitas, et perearstide kampaania oli edukas, lisades, et perearstid saavad tulemustasu vaktsineerituse tõstmiseks oma nimistus aasta lõpuni. Valitsuse otsusega on selleks eraldatud viis miljonit eurot, mis makstakse välja kriteeriumite täitmisel. Ent nüüd vaktsineeritakse vaid oma nimistu patsiente.

"Patsientide läbihelistamise ajal lepiti kokku aegu vaktsineerimiseks ka järgnevateks nädalateks ja helistamistega jätkatakse. Siin aitab perearste ka haigekassa, kes tellib helistamisi kõnekeskustest, aga selge on see, et perearsti personaalne kontakt mõjub kõige paremini," ütles Hansalu.

Hansalu lisas, et vaktsineerimisega jätkavad ka senised vaktsineerimispunktid ning jätkub koostöö kohalike omavalitsuste ja tööandjatega välja töötatud lahenduste pakkumisel, ent ka tervise arengu instituut ja riigikantselei innotiim jätkavad uute viiside väljatöötamist, kuidas aidata enamatel inimestel vaktsineerimisotsuseni jõuda.