Saksamaa ei nõustu migrantide vastu võtmisega Valgevenest

Poola peaminister Maetusz Morawiecki hoiatas piiri üle vaadates, et migrandikriis võib olla ettevalmistus millekski palju hullemaks. Valgevene liider Aleksandr Lukašenko kinnitas, et Minsk ei ole huvitatud kriisi eskaleerimisest, sest siis on sõda vältimatu. Samas ütles ta, et Saksamaa võiks 2000 migranti vastu võtta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me tegeleme nende migrantidega ise, kui Saksamaa neid vastu ei võta. Mis meil

muud üle jääb? Meil pole valikut, kuid me peame vähemalt nõudma, et sakslased nad võtaksid, sest migrantidel on sugulased ja sõbrad Saksamaal. Mõned neist liiguvad sinna selleks, et saada ravi," ütles Lukašenko.



Poola piirivalve teatel jätkavad Valgevene üksused migrantide vedamist piirile, kuigi piiriäärsetest laagritest viidi inimesed eelmisel nädalal laohoonetesse varju alla. Saksa valitsus ei kavatse aga Valgevenest ühtki sisserändajat vastu võtta.



"Idee kohta, et võiks tekkida 2000 inimese jaoks humanitaarkoridor Saksamaale. Ütlesime eelmisel nädalal ja siseminister Seehofer ütles seda kohtumisel Poola kolleegiga, et see ei ole vastuvõetav lahendus, ei Saksamaa ega ka Euroopa Liidu jaoks," ütles Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert.



Minsk valmistub Lukašenko sõnul saatma 5000 migranti tagasi kodumaale. Kui eelmisel nädalal lennutati tagasi 400 iraaklast, siis järgmisel nädalal on plaan lende jätkata. Seda, et Euroopa Liit peab Valgevene vastu olema ühtne, rõhutas Austria kantsler Alexander Schallenberg.



"On selge, et Euroopa Liit ei tohi Lukašenko väljapressimisele alluda. Peame vastama ühtselt ja selgelt riigi õhutatud hübriidrünnakule Euroopa Liidu vastu. Ja toetame jätkuvalt oma sõpru Poolas, Leedus ja Lätis ning reageerima vastavalt vajadusele," sõnas Schallenberg.



Valgevene opositsiooni liider Svjatlana Tsihhanovskaja ütles, et Aleksandr Lukašenkoga pole mõtet midagi arutada. "Teda ei saa usaldada. Teda ei saa ümber kasvatada. Kogemus näitab, et ainult surve toimib," lausus ta.

Valgevene ja Poola piiril toimuv oli kõneaineks Venemaa presidendi ja Itaalia peaministri telefonivestluses. Vladimir Putin ütles Mario Draghile lisaks, et Ukraina ei täida Minski ja Normandia leppe tingimusi, nimetades provokatiivseks Minski leppega keelatud relvade kasutamist Donbassis.