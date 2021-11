ERR USA-s: tänupüha õhtusöök on tänavu varasemast 14 protsenti kallim

Neljapäeval tähistatakse USA-s tänupüha, mis tähendab, et ameeriklased valmistuvad suureks õhtusöögiks. Pühademeeleolu on sel aastal aga alla toonud kiire tarbijahinnatõus, mille tõttu kulutatakse lihtsa tänupühaõhtusöögi valmistamiseks tavapärasest 14 protsenti rohkem.

Heategevusorganisatsioon Bowery Mission valmistub tänupühaks. Sel aastal küpsetatakse 200 kalkunit, millest omakorda valmistatakse 1000 õhtusööki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me näeme endiselt suuri väljakutseid meie linnas ja kogu maailmas ja on inimesi, kes vajavad sooja einet," sõnas organisatsiooni juht Cheryl Mitchell.

Tänupüha hinnasilt on sel aastal suurem kui mullu. USA Farmibüroo sõnul kulub lihtsa tänupühaõhtusöögi valmistamiseks 53 dollarit ehk tavapärasest 14 protsenti rohkem. Toidupoodide hinnatõusu taga on tööjõupuudus, transpordikulude kasvamine ja tarneahela häired.

Zannato'si peremarketi juhataja Dan Underwood kinnitas, et neil on piisavalt kalkuneid, sest need tellimused tehti varakult, küll aga võib nappus tekkida väiksematest toiduainetest nagu pohlamoos.

"Me üritasime leida kõike, mida võimalik, igalt poolt, kus võimalik. Kõik hinnad on tõusnud, meie kulutused on tõusnud, tööjõukulud on tõusnud, nii et toiduainete hinnatõus on vältimatu," tõdes Underwood.

"Näiteks pirukatainal on mitu koostisosa. Seega, kui munade, koostisosade pakkimise või nende transportimiseks kuluva kütuse hind tõuseb, siis see on suur lisakulu," ütles USA Farmibüroo ametnik Veronica Nigh.

Tänupüha õhtusöögi järel liiguvad ameeriklased tavaliselt kohe ostukeskustesse, et lõigata kasu musta reede allahindlustest ja osta esimesi jõulukinke. Tänavu on tarneprobleemid aga inimesed ära hirmutanud, mistõttu on poodlemist alustatud varem.

"Ma olen siin varakult, sest ma ei taha, et midagi otsa lõppeks. Ma olen jooksnud ühest poest teise, et haarata kaupu enne, kui need mustal reedel ära ostetakse," ütles Tara Feir.

"Ma üritan praegu midagi leida, et ma ei peaks mustal reedel ostlema või tegema midagi pärast seda," ütles Justin Palazzo.

Jaemüüjad soovitavad nendel inimestel, kes jätavad kinkide leidmise detsembrisse, teha jõuluoste poodides, sest internetitellimused ei pruugi õigel ajal kohale jõuda.