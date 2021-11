Saalomoni Saartel jätkus vägivald, saabusid Austraalia politseijõud

Tegemist on juba kolmandat päeva vältava poliitilise vägivallaga riigis, kuhu Austraalia saatis nüüd valitsuse kutsel appi rahuvalvajad.

AFP reporteri kirjeldusel osalesid vägivallakeerises tuhanded inimesed, kellest mõned kandsid kirveid ja nuge.

Kõige rohkem on saanud kannatada hiinlaste linnaosa ja keskne äripiirkond.

Hiinalinnas süüdati suur ladu, mis põhjustas tugeva plahvatuse, mille järel põgenesid paljud inimesed paanikas sündmuskohalt.

Austraalia politseinikud saabusid öösel Saalomoni Saarte pealinna Honiarasse ja kindlustasid kriitilise tähtsusega infrastruktuuri sealses väga muutlikus ja pingelises olukorras, teatasid reedel Canberra võimuesindajad.

"Kakskümmend kolm Austraalia föderaalpolitseinikku lähetati kohe eile, nad on juba Honiaras kohapeal, täna lähetatakse veel umbes 50 korrakaitseametnikku," sõnas Austraalia siseminister Karen Andrews meediakanalile Sky News.

"Olukord on seal väga muutlik ja pingeline. Hetkel teame, et rahutused on viimase paari päeva jooksul eskaleerunud," lisas Andrews.

"Meie eesmärk on tagada seal stabiilsus ja julgeolek ning tavapäraste põhiseaduslike protsesside toimimine," ütles Austraalia peaminister Scott Morrison.

Missioonil osaleb üle 100 politseiniku ja sõduri. Morrison lisas, et abipalve on saabunud Saalomoni saarte peaministrilt Manasseh Sogavarelt.

Austraalia rahuvalvajate ülesandeks on kaitsta elutähtsat taristut ning nad jäävad Saalomoni saartele mitmeks nädalaks.

"Austraalia valitsus ei kavatse sekkuda saarte siseasjadesse, see on nende endi otsustada," kinnitas peaminister.

Protestijad püüdsid kolmapäeval hõivata parlamendihoonet, et Sogavare võimult kõrvaldada. Meeleavaldajad eirasid kolmapäeval kehtestatud liikumiskeeldu ning tulid uuesti tänavatele.

Sotsiaalmeediasse postitati fotosid pealinnast tõusvast suitsust ning teatati, et rünnaku alla on langenud hiinlastele kuuluvad ärid.

Peaminister Sogavare nimetas rahutusi "kurvaks ja kahetsusväärseks sündmuseks, mille eesmärk on kukutada demokraatlikult valitud valitsus". Ta hoiatas, et rahutuste korraldajad võetakse vastutusele ning saavad seaduse kogu ranguses karistada.