Uuring: Bideni sõnum ei jõua valijateni

USA demokraatlik partei koostas pärast suurt lüüasaamist Virginia osariigi kubernerivalimistel uuringu, mis väidab, et Joe Bideni administratsiooni sõnum ei jõua valijateni.

President Joe Bideni toetus ameeriklaste seas üha langeb. Järgmisel aastal toimuvad riigis aga vahevalimised.

"USA-s luuakse hulgaliselt uusi töökohti ja palgad tõusevad. Samas on riigis ka kiire hinnatõus. Valijad on veendunud, et majandusel läheb halvasti," väidab uuring.

Uuring tehti pärast seda, kui demokraat Terry McAuliffe kaotas ootamatult Virginia kubernerivalimised. Viimased kaheksa aastat on Virginia kuberneri kohta hoidnud aga demokraadid ja vaid eelmisel aastal võitis president Joe Biden osariigis kümne protsendiga."McAuliffe oli halb kandidaat," väitis uuring.

Uuring kritiseeris samuti tervet partei poliitikat, vahendas The Times.

"Valijad pole rahul riigi suunaga. Nad ei kuule meilt lahendusi. Valijad arvavad, et me ei tee midagi suurte probleemide lahendamiseks. " väidab demokraatide uuring.

Uuringu tulemused edastati partei kõrgetele ametnikele kaks nädalat tagasi. Uuringu avalikustas hiljuti endise presidendi Barack Obama kõnekirjutaja Jon Favreau.

"Ma mõistan täielikult pettumust, mis selle lugemisest tuleb. Kuid ma luban teile, et meie valijate naeruvääristamine ei ole õige viis neid tagasi võita. Et vahevalimised võita, peame nad tagasi võitma," ütles Favreau oma parteikaaslastele saadetud avalikus kirjas.

Quinnipiaci ülikooli värskest uuringust selgub, et USA president Joe Bideni populaarsus ameeriklaste seas jätkab langemist. Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks nüüd ainult 36 protsenti ameeriklastest.

Biden plaanib 2024. aastal ka uuesti kandideerida. Asepresident Kamala Harrise toetus ameeriklaste seas on veelgi madalam.