Fotod: pealinna Raekoja platsi jõulukuusel süttis esimene advendiküünal

"Kuigi maailmas on palju ettearvamatust ja ärevust, mõtleme advendiküünalt süüdates mõistmisele, rahule ja tänule ning rõõmsale jõuluajale. Praegusel ajal on väga tähtis, et inimesed oleksid üksteise suhtes tähelepanelikud ning kingiksid üksteisele soojust ja positiivsust," sõnas Kõlvart. "Advendiajal tuleb teha kõik, et oleks vähem vastandumist ja negatiivseid emotsioone. Soovin, et jõulud saaksid kõigile tulla rahulikud ja turvalised."

Traditsioonilisel advendiküünla süütamise üritusel laulsid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna koguduste koorid – Toomkiriku kammerkoor Laudate Dominum, Kaarli kiriku kontsertkoor Kammerkoor Canorus, Püha Vaimu kiriku kammerkoor, Peeteli kiriku kammerkoor, Viimsi kiriku kammerkoor, Jaani kiriku segakoor, Jaani kiriku kammerkoor, Kammerkoor Activa ja Tallinna Kammerkoor koorijuhtide Veljo Reieri, Pärtel Toompere ja Eve Padari juhatusel.

Alates reedest, 26. novembrist kuni 2. jaanuarini on avatud ka Tallinna jõuluturg. Traditsiooniliselt on jõuluturu ehteks ja keskpunktiks jõulupuu, mis peab tänavu juubelit: 580 aastat tagasi, 1441. aastal, püstitati just Tallinna Raekoja platsile Euroopa arvatavalt esimene jõulupuu. Nüüd on see komme levinud üle maailma ja saanud oluliseks osaks erinevate rahvaste jõulukommetes.

Tallinna esindusväljakule sobiv kuusk leiti seekord Kuusalu vallast. Kuuse ehtimiseks kulus 300 kuldset kuuli ja üle kolme kilomeetri valguskette.