Politsei kontrollis Pärnus talverehvide kasutamist

Pärnu politseinikud kontrollisid esmaspäeval, kas autodel on juba talverehvid all ja panid nähtule hindeks neli pluss, sest väga paljud on oma autol suverehvid juba talviste vastu vahetanud.

Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist, seega soovisid politseinikud olukorrast lihtsalt ülevaadet saada. Ka oli eesmärk neile, kellel rehvivahetuse aeg broneerimata, seda meelde tuletada.

Pärnu politseijaoskonna liikluse ja sisepiirigrupi välijuht Ivo Haav ütles "Aktuaalsele kaamerale", et neid, kes rehvivahetuse viimasele hetkele jätavad, on päris palju. Ja kui pole vaba rehvivahetusaega enam saada, soovitab politsei autosõiduga väike paus teha, aga mitte suverehvidega sõita.

"1. detsember on see tähtaeg, kus sõidukitel peaks olema kõigil talverehvid vahetatud. Aga kuna nähtav oht ehk lumi on maas, libedus on käes, siis praegu on see viimane aeg veel meelde tuletada hilinejatele, et olge head, minge vahetage," rääkis Haav.

"Kui inimene on hiljaks jäänud, siis targem on valida võib-olla vahepeal bussisõit või taksosõit ja oodata. Parem on kohale jõuda kui mujale jõuda, kus inimene ei tahaks olla. Parem on oodata see õige aeg ära ja rehvid ära vahetada. Midagi teha ei ole, kui hiljaks on jäädud," lisas ta.