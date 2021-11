Kiik: tasuta hambaravi eeldaks tervishoiu rahastuse põhjalikku reformi

Kiige sõnul on kogunenud palju ettepanekuid, kuidas saaks hambaraviteenuste rahalist kättesaadavust inimestele parandada.

"Meil on palju mõtteid, mis ühel hetkel loodetavasti rahalise katte saavad," ütles Kiik ERR-ile.

Nii on kaalumisel võimalus, et võimaldada võiks kahe aasta hüvitise kasutamist ühekorraga, mis tähendab, et 40 euro asemel saaks ühe kalendriaasta sees ära kasutada kahe aasta peale ette nähtud 80-eurose hüvitise, kui varasem hüvitis on jäänud kasutamata.

Samuti kaalutakse toetusmäära tõstmist 40 eurost suuremaks.

Kui need võimalused ei ole veel ära otsustatud, siis üks muutus rakendub juba järgmisest aastast - töötutele ja toimetulekutoetuse saajatele kerkib aastane hüvitise määr 85 euroni. Nõutav on aga ka omaosalus 15 protsenti.

Riigikontrolli auditi järeldus Eesti hambaravi süsteemile oli karm: hüvitised ei ole soovitud tulemust andnud, 40 protsenti täiskasvanutest pole viis aastat hambaarstil käinud. Peamiselt on ravist ilma jäänud madalama sissetulekuga inimesed, kes lihtsalt ei saa omale seda lubada.

Riigikontrolli hinnangul vajab süsteem vajaduspõhist lähenemist, mistõttu soovitab peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen muuta hambaravihüvitise tingimusi.

"Siin on kaks teed. Kas liikuda selles suunas, et hinnatakse inimeste ravivajadust ja hüvitise määr on seotud objektiivse ravivajadusega, et mida suurem ravivajadus, seda rohkem tuleb riik appi ravi katmisel, või siis me seome hüvitise sissetulekuga, et neil, kel on madalam sissetulek, on suurem võimalus hüvitist saada, kui neil, kel on kõrgem sissetulek," pakkus Metsalu-Nurminen välja.

Hambaravi oli aga 2002. aastani ravikindlustusega kaetud, nagu muugi ravi. Hambaravi muudeti tasuliseks selle kulukuse pärast riigile. Miks aga mitte nüüd olukorda tagasi pöörata ja taas tasuta hambaravi võimaldama hakata, kui riik on nüüdseks rikkam kui eales varem?

Haigekassa arvutuste järgi tähendaks tasuta hambaravi neile üheksaprotsendilist eelarve kasvu ehk 1,7 miljardi euro suuruse eelarve juures oleks lisarahavajadus 156 miljonit eurot aastas.

Tanel Kiik praegu hambaravi tasuta teenuste nimekirja lisama ei tõtta, ent ei välista, et kunagi võib see teema taas tõusetuda.

"See eeldaks tervishoiurahastuse põhjalikku reformi. Ei välista sugugi, et ka see tuleb ühel hetkel ette võtta, et süsteem oleks jätkusuutlik hindade kallinemise ja rahvastiku vananemise tingimustes. Kui läheme ravirahastust muutma ja reformima, on võimalik üle vaadata ka hambaravi teenuste pakkumine. Kuni jätkame tänase mudeliga, on võimalik hambaraviteenust toetada hüvitiste jm meetmete abil, mitte täielikult ravikindlustusse üle tuua. See eeldaks pikemat-põhjalikumat arutelu," kommenteeris Kiik.