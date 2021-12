EL ei muuda 2022. aastal kliimameetmete kava

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et ei uuenda järgmisel aastal Euroopa Liidu (EL) heitkoguste vähendamise kava.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kabinetiülem Diederik Samsom ütles kolmapäeval, et ei saa välistada, et Brüssel vaatab 2022. aastal üle oma kliimameetmete eesmärgid.

Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer lükkas hiljem Samsomi väited ümber. "Komisjon ei kavatse muuta EL-i 2030. aasta heitkoguste vähendamise eesmärki," ütles Mamer.

Oktoobris Glasgow's toimunud COP26 kliimatippkohtumisel lepiti kokku, et tugevdatakse 2030. aasta kliimaeesmärke, et viia need kooskõlla Pariisi kokkuleppe temperatuurieesmärgiga.

COP26 leppe lõplik tekst kutsub riike üles kiirendama pingutusi kivisöe järk-järguliseks kasutusest kõrvaldamiseks ja ebaefektiivsete fossiilkütuste riigitoetustest loobumiseks.

"Üleskutse oli suunatud kõikidele riikidele, isegi neile, kel juba on väga ambitsioonikad eesmärgid, nagu Euroopa Liidul," ütles ÜRO kliimamuutuste juht Patricia Espinosa.

Komisjoni ametnik leidis, et EL-i plaanid on juba kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärgiga.

Hulk riike leppis kuus aastat tagasi Pariisis kokku, et pingutavad hoidmaks üleilmset kliimasoojenemist alla kahe kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga.