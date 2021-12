Shinzo Abe: Hiina sissetung Taiwani ohustaks Jaapani julgeolekut

Jaapani endine peaminister Shinzo Abe ütles, et Hiina sissetung Taiwani ohustaks ka Jaapani julgeolekut.

Abe astus peaministri kohalt tagasi eelmisel aastal. Siiski on Abe endiselt mõjuvõimas poliitik oma koduparteis (LPD). Jaapani peaminister Fumio Kishida on samuti LPD liige. Partei võitis ka viimased Jaapani parlamendivalimised, vahendas The Times.

"Iga relvastatud sissetung Taiwani kujutaks endast tõsist ohtu Jaapanile. Taiwani kriis oleks Jaapani kriis, see oleks ka Jaapani-USA liidu kriis," ütles Abe.

"Pekingi poliitikud ja eriti Xi Jinping peavad sellest aru saama," lisas Abe.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina kompartei näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.

Jaapan tunnistab, et Taiwan on Hiina suveräänne osa. Jaapan seisab siiski vastu kõikidele katsetele, kus Hiina vallutaks saareriigi jõuga tagasi.

LPD poliitikud toetasid varem suuremat suhtlemist Hiinaga. Viimastel aastatel on pinged aga kasvanud. Jaapani poliitikuid ärritab ka Pekingi kasvavad nõuded vaidlusalustele Senkaku saartele. Hetkel haldab saari Jaapan.

Abe avaldas toetust ka Taiwani taotlusele ühineda Vaikse ookeani piirkonna partnerluse lepinguga (CPTPP).

"Tugevam Taiwan, vabadust ja inimõigusi tagav Taiwan on samuti Jaapani huvides. See on kogu maailma huvides," ütles Abe.

Peking reageeris Abe kommentaaridele vihaselt.

"Endine peaminister Shinzo Abe eiras ühe Hiina põhimõtet ja tegi Taiwani küsimuses valesid märkuseid," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.