Eesti: hinnatõus ei anna alust EL-i energiaturu ümberkorraldamiseks

"Kõrgeks tõusnud energiahindadele tuleb leida lahendused Euroopa Liidu üleselt. Me ei tohiks rikkuda seni toiminud elektrituru korraldust ning pärssida sellega elektri- ja gaasituru konkurentsipõhisust," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas neljapäeval ERR-ile kirja kommenteerides.

Ahead of tomorrow's #TTE #Energy Council, where #EnergyPrices are again on the agenda, publish a joint statement following the publications of the ACER and ESMA reports. Read our joint statement pic.twitter.com/9flO1LyUGd — Germany in the EU (@germanyintheeu) December 1, 2021

Austria, Saksamaa, Taani, Soome, Iirimaa, Luksemburg, Läti, Holland ja Eesti avaldasid kolmapäeval ühiskirja, milles viitasid Euroopa energiaregulaatorite ühenduse (ACER) hiljuti valminud energiaturu analüüsile, kus leiti, et fundamentaalseid muutusi EL-i elektrituru korraldusse pole vaja teha.

Aas märkis, et kui me tänast süsteemi ei säilita, võib ühel hetkel tekkida ka energiadefitsiit.

Küll aga pidas Keskerakonna liikmest minister vajalikuks leida võimalusi CO2 kvoodi hinnatõusu ohjeldamiseks. Aas ei läinud siiski nii kaugele, et oleks nimetanud süsinikukvoodi tonni hinna ülempiiri nagu seda tegi oktoobris, enne kohalikke valimisi riigikogu Keskerakonna fraktsioon.

"Meil on hoopis vaja lahendusi, mis võimaldavad kriitilistel hetkedel kiiresti reageerida energiahindade hüppelisele kasvule. Eesti näeb ühe lahendusena, et tarvis on süsinikuhinna stabiliseerimise mehhanisme, mis võimaldaksid liiga kõrgeks kasvanud hindu alla tuua," märkis Aas. "Paraku tänased ülikõrged energiahinnad ja CO2 heitkoguste hind, mis on tõusnud üle 70 eurole tonni kohta, ei täida enam oma eesmärki meelitada turule uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, vaid on pannud riigid keerulisse olukorda," lisas minister.

Üheksa riigi pöördumises vastustati mitme lõunapoolse EL-i riigi pakutud ideed, vaadata ümber senine energia hinnastamise korraldus. Eesti ja teised leidsid, et kui liikmesriigid hakkavad energia hinnastamisel rakendama erinevaid põhimõtteid, võib see pärssida riikidevahelist elektrikaubandust ning töötada vastu eesmärgile lisada turule juurde taastuvenergiat.

Kirjaga ühinenud üheksa riiki rõhutasid, et EL-i elektrituru heaks toimimiseks on oluline kasutada energiaressursse tõhusalt üle kogu Euroopa, anda investeerimissignaale uute võimsuse jaoks, tõsta varustuskindlust ja toetada taastuvenergia suuremat kasutuselevõttu. Elektrituru praegune ülesehitus võimaldab kasutusele võtta ka paindlikkusmehhanisme, mis muudavad energiasüsteemi tõhusamaks ja teevad taastuvenergiale ülemineku taskukohasemaks.

Aas osaleb neljapäeval Brüsselis Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel, kus peateemaks on kliimapaketi Eesmärk 55 (Fit for 55) energiat puudutavad aspektid, taastuvenergeetika ja järsult kasvanud energiahinnad.