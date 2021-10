Keskerakonna energiaalgatus ei lähe kokku Simsoni poliitikaga

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegi kolmapäeval avalduse, milles teatas, et soovitab majandus- ja taristuministril ning keskkonnaministril, kes mõlemad on keskerakondlased, nõuda Euroopa Komisjonilt suurte tööstus- ja energeetikaettevõtete kasvuhoonegaaside heitkoguste maksimaalseks piirhinnaks 25 eurot ühiku kohta kehtestamist. Praegu kaubeldakse Euroopa Liidu heitmeturul (ETS) hinnaga 60 eurot tonn CO2 ning kriitikud on pidanud seda üheks põhjuseks, miks praegu energiahinnad nii kõrged on.

Samas rõhutas volinik Simson kolmapäeval Strasbourgis Euroopa Parlamendi ees esinedes, et praegusel hinnatõusu põhjus ei ole mitte kliimapoliitika, vaid Euroopa sõltuvus fossiilsetest kütustest, mis peamiselt imporditakse kolmandatest riikidest. Kõrgel CO2 hinnal on ainult piiratud mõju praegustele energiahindadele, märkis Simson.

"Peame oleme selged. Praegusel hinnatõusul on vähe pistmist meie kliimapoliitikaga ja samas palkju seost meie sõltuvusega imporditavatest fossiilsetest kütustest ja nende kõikuvast hinnast!" kirjutas Simson sotsiaalmeedias.

Today, I was in front of @Europarl_EN, to give an overview of current situation regarding #energy prices.



We have to be clear. The current price hike has little to do with our #climate policies & much to do with our dependence on imported fossil fuels & their volatile prices! pic.twitter.com/DJItmJwQcz