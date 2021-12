Tuumasünteesi idufirma kaasas 1,8 miljardit dollarit

Tuntud ettevõtjad investeerisid tuumasünteesi idufirmasse 1,8 miljardit dollarit. Investorite seas on ka Bill Gates ja George Soros.

Commonwealth Fusion Systems teatas, et kaasas 1,8 miljardit dollarit. See on suurim erainvesteering tuumasünteesi valdkonnas.

Investorite seas on rahvusvaheliselt kuulsad ettevõtjad, nende seas on Microsofti asutaja Bill Gates. Samuti on investorite seas oma fondi kaudu ka George Soros.

Commonwealth Fusioni konkurendid kaasavad samuti sadu miljoneid dollareid. Hiljuti teatas Helion Energy, et kaasas 500 miljonit dollarit.

Tuumasünteesiks nimetatakse protsessi, kus kergete tuumade ühinemisel tekib väga palju energiat. Kerged tuumad on näiteks vesiniku aatomid. Vaatamata aastakümnete pikkusele uurimistööle pole siiani suudetud tuumasünteesi kaudu luua rohkem energiat, kui kulub selle protsessi käivitamiseks. Praegused tuumajaamad toodavad energiat aatomite lõhenemise teel, vahendas The Wall Street Journal.

Erafirmad võistlevad nüüd selle nimel, kes suudab esimesena toota tuumasünteesi käigus energiat, mida saaks siis tarnida tarbijatele.

"Kõik on ulme, kuni keegi seda ei tee, kuid ühtäkki muutub see võimatust võimalikuks," ütles Commonwealth Fusioni juht Bob Mumgaard.

Maailma suurim tuumasünteesiprojekt asub Prantsusmaal. Projekti nimi on ITER ja seda rahastavad valitsused. Projekt käivitati 2007. aastal ja sinna on investeeritud 22 miljardit dollarit, teatas The Wall Street Journal.

Tuumasünteesi kui tulevase energiaallika suhtes on ka palju skeptikuid. Pensionile jäänud Princetoni ülikooli füüsik Daniel Jassby sõnul pole keegi veel tuumasünteesi abil elektrit tootnud. "Viimaste aastate erainvesteeringuid on tuumasünteesi hullus," ütles Jassby.