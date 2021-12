Merkeli lahkumistseremoonial kõlab ka kuulus punklugu

Saksamaal on traditsiooniks, et kõrged poliitikud lahkuvad tseremooniaga. Merkel on Saksamaa kantsler olnud 16 aastat. Seetõttu kaasneb tseremooniaga ka spetsiaalne sõjaväeline rongkäik, kus mängib Merkeli enda valitud muusika.

Merkeli muusikavalik tuli aga sakslastele üllatusena. Merkel on suur muusikasõber, kuid peamiselt eelistab ta klassikalist muusikat. Ta on kuulsa helilooja Richard Wagneri loomingu austaja.

Üks kolmest rongkäigu laulust on aga Saksamaa punklaulja Nina Hageni lauldud "Du hast den Farbfilm vergessen" . Ülejäänud kaks pala on klassikalise muusika stiilis. Nagu Merkel, on ka Nina Hagen sündinud endise Ida-Saksamaa aladel. Mõlemad naised on peaaegu sama vanad.

Peaaegu iga teine idasakslane teab Hageni laulusõnu peast, väidab ajaleht Tagesspiegel.

Merkeli eelkäijad üllatasid samuti oma muusikalise valikuga. Gerhard Schröder valis näiteks üheks lauluks Frank Sinatra teose.

Endise kaitseministri Karl-Theodor zu Guttenbergi lahkumistseremoonial mängiti rokkbändi Deep Purple'i lugu "Smoke On The Water".