Galerii: Saksa relvajõud andsid ametist lahkuvale Merkelile au

Merkel pidas lühikese kõne, milles tänas sakslasi. Ühtlasi kutsus ta neid vaatama elule kerge südamega ning tundma riigi tuleviku suhtes optimismi.

Saksamaal on traditsiooniks, et kõrged poliitikud lahkuvad tseremooniaga. Merkel on Saksamaa kantsler olnud 16 aastat.