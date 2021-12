SDE Harjumaa piirkond esitab Läänemetsa erakonna esimehe kandidaadiks

SDE Harjumaa piirkonna esimehe Henri Kaselo hinnangul on SDE viimastel aastatel takerdunud kitsastesse kaevikutesse ning kaotanud seeläbi tõsiseltvõetavust küsimustes, mis tegelikult valijat puudutavad.

"Mul pole kahtlust, et Lauri suudab kõnetada inimesi nii maal kui ka linnas sõltumata nende haridusest, sissetulekust või seksuaalsest orientatsioonist. Sissetulek ja elukvaliteet puudutab absoluutselt kõiki inimesi. Sissetulekute eelduseks on aga tulevikuootustele vastav majandus ning ettevõtted, kelle edu tagavad omakorda haritud, terved ja motiveeritud töötajad," rõhutas Kaselo.

SDE Harjumaa piirkonna aseesimees Anneli Pärlini jaoks on kõige olulisem erakonna liikmete ja ühiskonna usu taastamine sotsiaaldemokraatidesse.

"Kui soovime, et Eesti areneks Põhjamaaks, ei piisa tühjadest loosungitest, vaid tarvis on selget poliitilist suunda. Sotsiaaldemokraatlikest põhiväärtustest lähtudes pakkuda lahendusi, mis tegeleks tänaste ja homsete probleemidega nagu palgavaesus, ebavõrdsus, aga ka ebaühtlane areng suurlinnade ja maapiirkondade võrdluses. Kõigi lahenduste lähtekohaks on tööinimene, kes loob meie majandusse lisandväärtust. Töötava inimese huvid ja heaolu on meie majanduse konkurentsivõime küsimus," ütles Pärlin.

SDE Harjumaa juhatuses toetas Läänemetsa kandidatuuri esitamist kuus juhatuse liiget ja erapooletuks jäid kaks. SDE üldkogu, kus valitakse erakonnale uus esimees ja juhatus, toimub tuleva aasta 5. veebruaril.

Valmisolekust erakonna juhiks kandideerida on lisaks Läänemetsale teatanud ka Riina Sikkut. Lisaks on sotside sees räägitud, et erakonna esimeheks võiks kandideerida ka Marina Kaljurand.

Sotside senine esimees Indrek Saar otsustas erakonna esimeheks mitte enam kandideerida. Sotsidele olid pettumuseks nii viimased riigikogu valimised, aga ka hiljutised kohalikud valimised, kus üle-eestiliselt sai erakond vaid viis protsenti toetust ning paljud SDE liikmed kandideerisid hoopis valimisliitudes.