Sotsiaaldemokraatide juhiks soovib Läänemetsa kõrval ka Sikkut

Riina Sikkut ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sotsiaaldemokraadid peaksid hoogsamalt tegelema hariduse teemaga ning vaja oleks suuremat hoolivust ühiskonnas.

"Mina seisan selle eest, et meil oleks tõesti maailma parim haridus, targad inimesed, aga suudaksime hoolivust ühiskonnas ehitada ja tulevikku vaadates see tähendab hoolimist ka keskkonnast. Rohepööre ei ole vaidlemise küsimus. See tuleb ära teha ja õnneks on see Eesti jaoks suhteliselt lihtne," rääkis Sikkut.

Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid ei vali mitte ainult uut esimeest, vaid ka uued tegevussuunad. Tema arvates tuleks sotsiaaldemokraatidel pöörata rohkem tähelepanu majandusega seotud küsimustele.

"Parimad sotsiaaltoetused on ühtlaselt kõrged palgad. /.../ Muidu läheb nii nagu alati, et me oleme tegelenud parempoolse maailmavaate probleemide silumisega kogu aeg läbi sotsiaaltoetuste. Aga tegelikult tuleks süsteemi ennast muuta," rääkis Läänemets.

Nii Sikkut kui ka Läänemets ütlevad, et toetust erakonnale saab kasvatada oma seisukohti selgitades.

Erakonna endised esimehed on oma erakonnakaaslastele öelnud, et nemad ei kandideeri. Samas pole välistatud, et kandidaate esimehe kohale võib lisanduda ka vahetult enne valimist.

"Meil ei ole piiri, mis ajani võib kandidaati üles seada. Teoreetiliselt võib seda teha ka üldkogul, koha peal. Nii et palju on kandidaate esimehe kohale või teistele kohtadele, eks see selgub lähitulevikus," rääkis SDE peasekretär Rannar Vassiljev.

Riina Sikkut ja Lauri Läänemets alustavad erakonnas sisekampaaniat ja nende debatid piirkondades algavad sel nädalavahetusel. Mõlemad kandideerisid erakonna esimeheks ka 2019. aastal, kui üldkogu valis esimeheks Indrek Saare.