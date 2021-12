Piiskop Tiit Salumäest valmis mälestusteraamat

Raamatus on Salumäe kaasteeliste ja pereliikmete meenutused ja mälestused kooskäidud ajast, aga ka Salumäe jutlused, kõned, ettekanded ja ajakirjanduses ilmunud tekstid. Haapsalu raekojas avati raamatuesitluse käigus näitus Salumäele omistatud aumärkidest.

Raamatu koostaja ja toimetaja on Eesti Kiriku endine peatoimetaja Sirje Semm. Salumäe ütles Juhan Hepnerile, et see oli teadlik valik, et raamatu koostab keegi teine, mitte ta ise.