Paide riigigümnaasiumi hoone kavandavad Salto Arhitektid

Kuivõrd riigigümnaasium asub Paide vanalinna muinsuskaitsealas, oli vaja leida sinna sobivaim arhitektuurne lahendus, et praegune koolihoone rekonstrueerida ja rajada juurdeehitis.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et kaunis ajalooline gümnaasiumihoone saab värske ja väärika sisu

"Paide on üks esimesi linnu, mis oli huvitatud riigigümnaasiumi loomise ideest. Mul on siiralt hea meel, et unistus riigigümnaasiumi päris oma koolihoonest saab peagi reaalsuseks," lausus Reps.

Paidesse Posti tänav 12 kavandatav riigigümnaasiumi koolihoone on planeeritud kuni 252 õpilasele, netopinnaga 2 370 ruutmeetrit. Posti tänava ääres paikneb riigigümnaasiumi peahooneks kavandatav 1910. a ehitatud tütarlaste gümnaasiumihoone, mis on riikliku kaitse all ajaloomälestisena.

Hoone juurdeehituse tulemusena on õppehoone arhitektuurselt terviklikult kõrgetasemeline, juurdeehitus sobib funktsionaalselt ja linnaehituslikult antud asukohta ning olemasolevate hoonega, teatas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS).

Koolialale on planeeritud kaks lauatennise lauda ning rattahoidla 50 jalgrattale.

Tulevane riigigümnaasium asub Paide linna keskel ehk vanalinnas, Posti ja Valli tänavate vahelisel alal. Ala läheduses paiknevad põhja suunas Paide ordulinnuse varemed, bastionid, vallikraav ja vallitorn, lõuna suunas Rüütli tänav, edela suunas Paide keskväljak koos Paide Püha Risti kiriku ja raekoja hoonega.

Uus Paide riigigümnaasium on plaanis avada 2021. aasta sügisel. Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Arhitektuurikonkursi koordinaator ja Riigi Kinnisvara projektidirektor Enno Parker võttis kokku žürii tagasiside võitjate kohta: "Žürii hinnangul suhestub juurdeehitus hästi ajaloolise hoonega, kus vana hoone on igast suunast hästi vaadeldav. Oskuslikult on loodud uuenduslik ja värskelt mõjuv kooli siseruum ning ideekavad on tundlikku ajaloolisse keskkonda linnaehituslikult hästi sobituv lahendus. Oskuslikult on kasutatud krundi tugevat reljeefi, luues huvitava dialoogi nõlva ja hoone katusemaastikuga ning loomulikku valgust on hästi ära kasutatud."

Arhitektuurikonkursi teisele kohale tuli arhitektibüroo Kolm Pluss Üks ideekavand "Reflektsioon" ning kolmanda koha saavutas arhitektuuribüroo DAGOpen ideekavand "Nõlv".

Arhitektuurikonkursi korrraldas Riigi Kinnisvara AS koostöös haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liiduga.

Paide riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi žüriisse kuulusid esimees Indrek Riisaar haridus- ja teadusministeeriumist ning liikmetena Paide linnavalitsuse linnaarhitekt Marje-Ly Rebas, Eesti Arhitektide Liidu arhitektid Katrin Koov, Martin Aunin ja Risto Parve. Žürii varuliikmena osales žürii töös arhitekt Villem Tomiste Eesti Arhitektide Liidust ning žürii hääleõiguseta liige ning koordinaator, Riigi Kinnisvara projektidirektor Enno Parker.

Ideekonkursi preemiafond on kokku 18 000 eurot, millest esikoht sai 6500 eurot, teine koht 4500 eurot ja kolmas koht 3000 eurot. Ergutuspreemiaid anti välja kaks ning kokku summas 2000 eurot.