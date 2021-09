Tallinnas peaksid kõik riigigümnaasiumid valmima 2023. aastal

Euroopa vahenditest rahastatavad riigigümnaasiumid tuleb 2023. aastaks valmis ehitada, et abiraha kaduma ei läheks. Haridusministeerium tunnistab, et ajakava on tihe, ent kinnitab, et kõik Tallinna kavandatavad riigigümnaasiumid saavad selleks ajaks valmis. Kui ei saa, siis ehitab riik need oma raha eest lõpuni.

Kui algselt plaaniti kolme riigigümnaasiumi valmimist Tallinnas 2022. aastasse, siis aja jooksul on plaanid nihkunud.

Viimati langetas haridusministeerium otsuse, et ka Mustamäe gümnaasiumi valmimine nihkub aasta võrra 2023. aastasse. Selle tingis ehitussektorit tabanud materjalide tarnenappus.

2023. aasta on aga tagumine aeg riigigümnaasiumite valmimiseks, kui riik need EL-i abirahadest valmis soovib ehitada, nagu plaan algusest peale olnud on. Siis lõppeb praegune rahastusperiood, nii et detsembri lõpuks peavad viimased arved olema välja kirjutatud.

Ministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juht Raivo Trummal tõdes, et ajakava on tihe - korraga tuleb ehitada kolme kooli, mis tähendab ehitusturul konkurentsi ka iseendaga -, ent peab seda jätkuvalt realistlikuks.

"Koolid alustavad plaani järgi 2023. aastal õppetööd, hetkel pole ka põhjust selles kahelda. Ajakava on pingeline, otsustuskohti on palju, aga elame teadmises, et 2023 see kõik juhtub," kinnitas Trummal ERR-ile. "Aga ega ükski asi tegemata jää. Siis leitakse uued vahendid - kui ei jõua EL-i, siis riigi vahendite eest tehakse ikka lõpuni."

Samas on ministeerium juba ette arvestanud, et kõigi koolide maksumus töö käigus kallineb.

Mustamäe riigigümnaasiumi ehitusleping on sõlmitud 13 miljoni euro peale, ent juba on teada, et see kallineb 1,7 miljoni euro võrra ehk üle kümne protsendi. Tõnismäe kooli maksumus on kalkuleeritud samasse suurusjärku.

Pelgulinna gümnaasiumi maksumuseks on arvestatud 15 protsenti rohkem ehk umbes 15 miljonit eurot, sest materjalina kasutatakse puitu ja see laiub suurel maa-alal.

"Teame, et toimub ehituse kallinemine, sektoris on teatavad tarneraskused, aga oleme kaasanud RKAS-i, usaldame neid," ütles Trummal.

Kõige kaugemal ongi praeguseks Mustamäe riigigümnaasium. Selle ehitusleping on sõlmitud ning hoone peaks valmima 2023. aasta algul. Siiski ei alustata hoones õppetööd enne 2023. aasta sügist.

Pelgulinna riigigümnaasiumi ehitushange on lähinädalatel väljakuulutamisel.

Tõnismäe riigigümnaasiumi projekti nimetas Trummal kõige mahajäänumaks.

"Seal on käsil projekteerimisfaas, paralleelselt käib detailplaneeringu protsess. Mulle teadaolevalt selle detailplaneering ei ole veel kinnitatud," selgitas Trummal.

Plaani peetakse ka Lasnamäele Mustakivi riigigümnaasiumi rajamiseks, ent see on veel tulevikumuusika, mis sellesse EL-i rahastusperioodi ei mahu.

"Praegu on see riigieelarvest tulenevatel põhjustel nihutatud aastasse 2027. Selle ettevalmistused käivad, arhitektuurikonkursi lähteülesandega juba tegeleme," nimetas Trummal.

Lisaks hoonele peavad kooli toetama ka transpordilahendused ja muu taristu.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles, et nemad on ministeeriumi plaanidega kursis eeskätt ajakirjanduse vahendusel, ametlikku infot neil koolide valmimise ajakavast või plaanidest pole.

Lasnamäe riigigümnaasiumi teemal olevat infovahetust küll olnud, kuid konkreetset kokkulepet või midagi muud kindlat veel ei ole. Ülejäänud kolme pealinna rajatava riigigümnaasiumi kohta on ministeeriumiga sõlmitud koostöölepingud.

Lisaks Tallinnale annab haridusministeerium hagu ka teiste riigigümnaasiumite valmimiseks, mille kõigi tähtaeg on hiljemalt 2023. aasta. Valmimas on 2018. aastal tegevust alustanud Paide riigigümnaasiumi uus hoone, järgmisest õppeaastast saavad valmis ka Rakvere ja Saue riigigümnaasium, lisaks uue balleti- ja muusikakooli ühishoone. 2023. aastal peavad valmima Rae ja Narva riigigümnaasiumid.