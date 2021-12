Brüsselis avaldasid tuhanded meelt uute viirusepiirangute vastu

Politsei kasutas umbes 8000 meeleavaldaja ohjeldamiseks taas veekahureid, et takistada neid tungimast Euroopa Liidu peakorteri juurde.

Marsiti protestiks reedel väljakuulutatud piirangutele. See on kolmas nädal järjest, mil valitsus viirusereegleid karmistanud on, sest nakkuste järsk tõus on tekitanud ülekoormuse riigi tervishoiusüsteemile.

Skandeerides "Vabadus! Vabadus!" ning kandes plakateid, millel oli kirjas "Üheskoos vabaduse, õiguste ja meie laste eest," marssisid meeleavaldajad Euroopa Liidu peakorteri juurde. Kanti ka vaktsiinikriitilisi plakateid ja protestiti vaktsineerimise kohustuslikuks muutmise vastu.

Reedel teatas peaminister Alexander De Croo, et lasteaiad ja eelkoolid sulgevad uksed juba nädal enne algavaid pühi ning lapsed peavad maske kandma alates kuuendast eluaastast. Siseruumides toimuvatele sündmustele on lubatud vaid kuni 200 osalejat.

Enne seda sulges valitsus kolmeks nädalaks ööklubid ning baarid ja restoranid pidid uksed sulgema kell 23.00. Kardeti, et lahtiolekuaegasid piiratakse kella 20.00-ni, kuid praegu otsustas valitsus seda mitte teha.

Viimase nädala jooksul tuvastati Belgias ööpäevas keskmiselt 17 862 uut nakatunut, mis on eelmise nädalaga võrreldes kuus protsenti enam. Haiglaravil viibivate patsientide arv kasvas nelja protsendi võrra. Haiglaravil viibib üle 3700 inimese, neis 821 intensiivravil. Pandeemia algusest alates on Belgias viiruse tagajärjel surnud üle 27 000 inimese.