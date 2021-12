Energiahindade kasv ja palgasurve tõstavad hooldekodude kohatasu

Nõo hooldekodu on Tartumaa üks odavamaid. Kui Tartu linnas maksab hooldekodu koht kuus üle 1000 euro, siis Nõos oli sel aastal kohatasu veel 870. Uuel aastal tõuseb see 940 euroni.

"On kallinenud elektrihind, kütusehind, sellest tulenevalt tõusevad toiduhinnad. Isikukaitsevahendid, mida me peame töös kasutama, on kallinenud võrreldes 2020. aasta algusega kordades. Ja samuti vajavad ka hooldustöötajate töötasud ülevaatamist," selgitas Nõo Hooldekodu juhataja Ene Arus "Aktuaalsele kaamerale".

Just töötajate palgasurve ja energiahindade tõttu tõuseb hind ka hulgas teistes hooldekodudes.

"Meie hinnaklass jääb 900 ja 1100 vahele. Seni oli see 1000 ringis. Laias laastus tuleb 50 kuni 100 euro kanti hinnatõus," ütles Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik.

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse seitsme kodu elanikust rohkem kui pooled saavad vallalt kohatasu maksmisel osalist tuge. Toetuse maksmisele lähenevad omavalitsused erinevalt, enamik lähtub leibkonna sissetulekutest.

Kui tartlane Natalja Teljuk oma vanaema hooldamiseks linnalt abi küsis, selgus, et nemad peavad ise hakkama saama.

"Tal on pension umbes 500 eurot, see summa on nii väike. Tegelikult perekond on suur, aga kõigil on oma pere ja 100 eurot on suur raha. Leppisime kokku emaga, et ta istub kodus ja toas, tellisime mööbli nagu haiglas ja ema hooldab teda ja mina aitan," rääkis Teljuk, et tema ema lahkus töölt ning hakkas täiskohaga hooldajaks.

Hoolduskoormuse tõttu on Eestis töölt eemal enam kui 8200 inimest. Kuigi hooldekodude tasud käivad paljudele üle jõu, maksavad ettevõtted suuresti just kohatasudest oma hooldajatele palka. Nende brutopalk jääb praegu 800 ja 1000 euro vahele.

"Täna kodude juhid on öelnud, et kui brutona tuleks 1400 kuni 1500, siis tööjõuprobleem laheneks. Aga ikkagi, näete ise, kuidas keskmine palk tõuseb. See võib lahendada ainult lühikest aega. Minu arvates siin on ainuke väljapääs võõrtööjõu sissetoomine," ütles Tulik.

Hooldekodude juhtide sõnul võiks ka kohatasu maksmine jaguneda kliendi, riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Kas ja kui palju saaks riik enda peale võtta, on praegu sotsiaalministeeriumis ka arutamisel.