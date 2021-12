Ajaloomuuseumi uueks juhiks valiti Jaanus Rohumaa

Jaanus Rohumaa töötab praegu riigikantseleis, varem on ta töötanud Tallinna Linnateatris lavastajana, oli seejärel presidendi kultuurinõunik ja Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmijuht. Ta on omandanud kõrghariduse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias lavastaja erialal.

"Jaanus Rohumaa on Eesti arengusse väga palju panustanud, juhtides nii Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva kui ka Tallinna kultuuripealinna programmi. Eesti ajaloo ja siinse kultuuriloo mõtestamisega on ta tegelnud sisuliselt kogu oma elu ning ta on teinud seda väga erinevatel viisidel. Rohumaa tugev sotsiaalne närv aitab ajaloomuuseumi rolli ühiskonnas kasvatada ning tema kogemus toob vajalikku sünergiat muuseumi eri teemavaldkondade ehk ajaloo, filmi, teatri ja muusika sisuliseks koostööks," ütles muuseumi nõukogu esimees Merilin Piipuu.

"Eesti Ajaloomuuseum on Eesti vanim mäluasutus ja samas suuri võimalusi pakkuv tänapäevane külastuskeskus. Olen veendunud, et koordineeritud meeskonnatöö ja avatud suhtluse kaudu koostööpartneritega suudame Eesti Ajaloomuuseumi tõsta endale väärilisele positsioonile nii Eesti kui ka maailma muuseumimaastikul," ütles Jaanus Rohumaa.

Ajaloomuuseum on Eesti üks vanemaid ja suuremaid muuseume, mille filiaalid on Pirital asuv Maarjamäe loss koos tallihoone ja filmimuuseumiga. Samuti kuulub ajaloomuuseumi alla Suurgildi hoone ning teatri- ja muusikamuuseum Tallinna vanalinnas.