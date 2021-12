Metropoliit Stefanus: politsei ei peaks kontrollreididega häirima jumalateenistuse käiku

Metropoliit kirjutas siseministeeriumi usuasjade osakonnale adresseeritud kirjas, et mõistab riigi kehtestatud reegleid ja samuti nende kontrollimise vajalikkust, kuid juhib samas tähelepanu, et viimased politseikülastused pühakodadesse on tekitanud kirikurahvas ärevust.

"Me ei saa päris heaks kiita, et keset jumalateenistusi, eriti jumalikku liturgiat, tulevad mundris politseinikud kirikusse ja häirivad tahes-tahtmata palvuse käiku," kirjutas ta.

Metropoliit lisas, et keegi on pannud pilte politsei kontrollkäigust Pärnu kirikusse Facebooki üles ning mõned vaimulikud ja teised inimesed on neid ka üsna pahaselt kommenteerinud.

"Ma olen taoliselt kommenteerijaid tõsiselt noominud, aga samas pole mul kerge vastata kirikuinimeste küsimustele selles asjas."

Stefanus palub siseministeeriumil politseile edasi öelda, et samal ajal kui nemad katsuvad eeskirjade täitmist oma kirikus rangemalt jälgida, peaksid politsei ja teised ametivõimud olema ettevaatlikumad ja arvestama jumalateenistuse kui usuvabaduse ühise teostumise koha pühadust.

"Ehk saaks selliseid kontrollkäike teha kui kirikurahvas siseneb või väljub kirikust ning mitte jumalateenistuste ajal?" pakkus Stefanus võimaluse.